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Se esperan más lluvias tras inundaciones en Four Corners que provocaron rescates y cortes de luz

Cientos de personas se quedaron sin electricidad y recibieron la orden de evacuar en la zona de Four Corners; equipos de emergencia realizaron rescates durante la noche, y varias carreteras y puentes permanecían cerrados el sábado debido a graves inundaciones en Colorado y Nuevo México.

Las aguas de inundación rodean varias caravanas en el campamento Fun Valley Family Resort en South Fork, Colorado, la mañana del viernes 23 de octubre de 2026. (Departamento de Bomberos de South Fork vía AP)
Las aguas de inundación rodean varias caravanas en el campamento Fun Valley Family Resort en South Fork, Colorado, la mañana del viernes 23 de octubre de 2026. (Departamento de Bomberos de South Fork vía AP) AP

Las autoridades esperaban más lluvia el sábado en la región donde se encuentran las fronteras de Arizona, Colorado, Nuevo México y Utah. Dos meses de fuertes lluvias en el área pusieron fin a una sequía de verano y, de miércoles a viernes, cayeron en total 10 centímetros (4 pulgadas) sobre un terreno saturado, con la posibilidad de que cayeran otros 2,5 centímetros (una pulgada) el sábado.

“Puede que veamos que algunas aguas de la inundación retroceden, pero habrá más lluvia, y se espera que los ríos vuelvan a subir”, advirtió el sábado la Oficina de Manejo de Emergencias del condado de San Juan, en Nuevo México, en una publicación en Facebook.

El departamento indicó que realizó 20 rescates en el área de Farmington y Shiprock, en Nuevo México, donde se había instado a evacuar 600 viviendas y alrededor de 1.500 personas estaban sin electricidad, según informaron las empresas de servicios públicos locales.

El Departamento de Transporte de Nuevo México informó que se cerró un tramo de 3,2 kilómetros (2 millas) de la autopista 64 al oeste de Shiprock, en dirección al poblado, debido al agua estancada sobre la calzada. El agua estancada y las inundaciones sobre un puente del río San Juan también obligaron a cerrar un tramo de 6,4 kilómetros (4 millas) de la carretera 371 de Nuevo México al sur de Farmington, la ciudad más grande del área, con unos 46.000 habitantes.

La zona ha registrado una semana de clima severo en la que la lluvia anegó decenas de viviendas en Utah y varios tornados arrancaron techos, derribaron árboles sobre casas y tiraron líneas eléctricas en Arizona. El jefe de policía de Farmington, Steve Hebbe, calificó las inundaciones como un suceso “que ocurre una vez por generación” durante una conferencia de prensa efectuada el viernes.

En el sur de Colorado, las inundaciones fueron incluso peores de lo previsto y alcanzaron 1 metro (3 pies) más que una crecida de 100 años en el río San Juan ocurrida apenas hace un año.

Aunque algunas partes del suroeste son rocosas, con poca vegetación, y por naturaleza son propensas a inundaciones repentinas, las lluvias recientes saturaron el terreno e hicieron más probable que se produjeran inundaciones generalizadas. Los meteorólogos señalaron que la humedad provenía de los remanentes de sistemas tropicales del Pacífico que habían tocado tierra.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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