Se enfrentan fuerzas paquistaníes y talibanes afganos tras intento de infiltración en Pakistán

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Los funcionarios también manifestaron que las tropas paquistaníes mataron a un número no especificado de milicianos talibanes paquistaníes que intentaban cruzar hacia Pakistán desde una zona remota del este de Afganistán durante los enfrentamientos.

Los combates se prolongaron durante horas a lo largo de la frontera en el distrito de Kurram, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, según tres funcionarios de seguridad paquistaníes. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios.

De momento no hay comentarios del gobierno talibán de Afganistán.

Las tensiones entre Pakistán y Afganistán se han intensificado por repetidos choques fronterizos y ataques aéreos paquistaníes en Afganistán este año, lo que profundiza una disputa de larga data sobre la actividad de milicianos.

La Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán señaló en septiembre que había documentado más de 1.100 muertes y heridos de civiles por violencia transfronteriza en Afganistán este año.

La violencia de milicianos ha aumentado en Pakistán en los últimos meses, y gran parte de ella se atribuye a los talibanes paquistaníes, antes conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP, que es un grupo separado pero estrechamente aliado de los talibanes afganos. Pakistán sostiene que muchos líderes e insurgentes del TTP han encontrado refugio en Afganistán desde que los talibanes regresaron al poder allí en 2021, una acusación que Kabul niega.

Las autoridades paquistaníes afirman que más de 2.800 ataques de milicianos desde enero han matado a 3.000 personas en todo Pakistán, principalmente en el noroeste y en la provincia suroccidental de Baluchistán. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP