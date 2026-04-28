Se disparan las ganancias de BP mientras sube precio de la gasolina en EEUU

El mismo día en que el gigante energético británico informó de un desempeño financiero sobresaliente, los precios de la gasolina en Estados Unidos alcanzaron nuevos máximos de varios años, un motivo de creciente irritación para viajeros, hogares y también empresas que son particularmente sensibles a los mayores precios de la energía, como las aerolíneas.

El cierre del estrecho de Ormuz, frente a la costa de Irán, es un punto crítico en la guerra y la fuente de gran parte del dolor económico que se siente a nivel mundial. La administración Trump parecía poco dispuesta a aceptar el martes la oferta de Irán de poner fin a la guerra y reabrir el estrecho si Estados Unidos levanta su bloqueo sobre el país.

Aproximadamente el 20% del petróleo mundial pasa por el estrecho en un día típico, pero el tránsito se ha visto estrangulado desde que comenzó la guerra a finales de febrero. El precio de un barril de crudo Brent, que costaba alrededor de 73 dólares el día antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán, se negociaba por más de 104 dólares el martes.

Dado el aumento vertiginoso de los costos de la energía, el desempeño estelar de BP era previsible, aunque aun así superó las expectativas de los analistas del sector tanto en ganancias como en ingresos.

Fue el primer informe de resultados de BP desde que comenzó la guerra y la empresa es la primera de las grandes petroleras en publicar su desempeño financiero, lo que ofrece un anticipo de otros grandes perforadores como Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips.

BP ganó 3.840 millones de dólares, o 1,47 dólares por acción, en los primeros tres meses del año, muy por encima de los 687 millones de dólares, o 26 centavos por acción, del año pasado, informó la compañía el martes. La ganancia subyacente de BP por costo de reposición, que se asemeja más al ingreso neto que reportan las empresas de Estados Unidos, fue de 3.200 millones de dólares. BP cuenta con una amplia operación de comercio de petróleo, por lo que podría superar a otros gigantes petroleros debido a la volatilidad actual en los mercados energéticos.

“El conflicto en Oriente Medio creó desajustes significativos en el crudo y los productos refinados que la cadena de suministro integrada de BP estaba en posición de monetizar”, escribió James West, director general y jefe de investigación de Energía y Electricidad en Melius.

La empresa londinense de exploración y producción calificó el desempeño de su mesa de operaciones como “excepcional”.

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos llegó a 4,18 dólares el martes, según el club automovilístico AAA. Es el nivel más alto desde 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, y supera en más de un dólar el costo por galón de hace un mes. Para entonces, la guerra en Irán llevaba un mes, pero el galón todavía costaba menos de 4 dólares.

La inflación en Estados Unidos aumentó con fuerza el mes pasado durante el mayor salto mensual de los precios de la gasolina en seis décadas, según datos del Departamento de Trabajo. El alza de los precios de la gasolina ha presionado los presupuestos de las familias de ingresos bajos y medios, lo que dificulta pagar los artículos de primera necesidad.

Pero también está afectando a las empresas, en particular a las que son sensibles a mayores costos de combustible. Aerolíneas de todo el mundo han comenzado a cancelar vuelos a medida que la guerra tensiona el suministro de combustible para aviones y eleva los precios de los boletos.

Las enormes ganancias de BP generaron enojo casi de inmediato.

Además de publicaciones de cuentas individuales en redes sociales, organizaciones también se pronunciaron.

“A las familias se las está llevando al límite por facturas de energía que se disparan, mientras las empresas de combustibles fósiles convierten una guerra en una ganancia inesperada", escribió Clémence Dubois, directora global de campañas en 350.org. "Esto no solo es injusto, es inaceptable”.

Simon Francis, coordinador de End Fuel Poverty Coalition, escribió el martes: “Estas ganancias astronómicas son un recordatorio impactante de que cuando el conflicto eleva el precio del petróleo y el gas, las empresas energéticas ganan y los hogares pagan”.

Las acciones de BP subieron más de 1% el martes, cerca de un máximo de 52 semanas, al igual que las acciones de otros grandes productores de petróleo.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP