Se aligeran cuellos de botella de aeropuertos de EEUU tras pago de sueldos atrasados a agentes TSA

Un agente de la TSA revisa a los pasajeros en el control de seguridad del Aeropuerto Internacional de Pittsburgh el lunes 30 de marzo de 2026. (Foto AP/Gene J. Puskar) AP

Los viajeros cansados esperan que esto ponga fin a las horas de colas de seguridad que han experimentado en varios aeropuertos importantes del país en las últimas semanas.

Los tiempos de espera en algunos cuellos de botella de seguridad de la TSA, como en los aeropuertos de Atlanta y Houston, ya habían mejorado significativamente el lunes por la mañana.

Pero se desconoce cuánto tiempo tomará para que las largas filas de seguridad vuelvan de forma constante a la normalidad —y cuánto tiempo permanecerán los agentes federales de inmigración en los aeropuertos— mientras continúa la ajetreada temporada de vacaciones de primavera.

El cierre del DHS debido a la falta de financiamiento ha provocado no solo retrasos en los viajes, sino también advertencias de cierres de aeropuertos, ya que trabajadores de la TSA que no recibían su sueldo dejaron de presentarse a trabajar. Esos empleados apenas se estaban recuperando financieramente desde el prolongado cierre del gobierno del otoño pasado.

“Trabajar sin remuneración obligó a más de 500 agentes a abandonar la TSA y miles se vieron obligados a faltar”, dijo Lauren Bis, secretaria adjunta interina de la TSA.

Los tiempos de espera aún superaban las dos horas en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York la mañana del lunes. El Aeropuerto Internacional Baltimore-Washington registró tiempos de espera mínimos la mañana del lunes, pero siguió aconsejando a los viajeros llegar tres horas antes de su salida programada.

El viernes, el presidente Donald Trump ordenó al DHS pagar de inmediato a los agentes de la TSA para aliviar las filas que afectan a los aeropuertos. La medida se produjo después de que Trump rechazó los esfuerzos bipartidistas en el Congreso para financiar a la TSA mientras continúan las negociaciones con los demócratas, quienes se han negado a aprobar más fondos sin restricciones a las operaciones de control migratorio y deportaciones masivas de Trump.

Los demócratas exigen una mejor identificación para los agentes, órdenes judiciales en algunos casos y que los agentes se abstengan de realizar redadas cerca de escuelas, iglesias u otros lugares sensibles. Los republicanos y la Casa Blanca están dispuestos a negociar algunos puntos, pero las partes aún no han alcanzado un acuerdo final.

El lunes hubo pocas señales de avance en el Capitolio, donde el Senado celebró una breve sesión sin considerar el proyecto de ley de la Cámara de Representantes y reanudó su receso de dos semanas. El senador republicano John Hoeven, de Dakota del Norte, comentó después que los republicanos del Senado están conversando con los demócratas y también con la cámara baja mientras intentan encontrar una manera de financiar al DHS.

Los empleados de la TSA no recibían sueldo desde que los fondos del DHS se agotaron en febrero. El cierre del departamento debido a la falta de financiamiento llegó a 44 días el domingo, superando el récord de 43 días del cierre del otoño pasado que afectó a todo el gobierno federal.

El cierre del DHS ha provocado no solo retrasos en los viajes, sino también advertencias de cierres de aeropuertos, ya que trabajadores de la TSA que no recibían sus cheques de pago dejaron de presentarse a trabajar. Esos empleados ya habían soportado el cierre del gobierno más largo de la historia del país el otoño pasado. Varios aeropuertos registraron tasas de ausencias superiores al 40%, y unos 500 de los casi 50.000 agentes de seguridad del transporte de la agencia renunciaron durante el cierre.

Trump desplegó hace una semana a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en algunos aeropuertos para ayudar con la seguridad, a medida que aumentaban las ausencias en la TSA en todo el país. El tiempo que permanezcan, indicó el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, depende de qué tan rápido regresen a trabajar los empleados de la TSA. Un comunicado de la TSA señaló que la agencia “ha comenzado de inmediato el proceso de pagar a su fuerza laboral”, y que los cheques de pago llegarán “a partir del lunes”.

La tasa general de ausentismo entre los agentes de la TSA programados para trabajar bajó ligeramente el domingo, según el DHS. Las cifras más altas se concentraron en aeropuertos principales que han registrado ausencias elevadas de manera constante últimamente.

Entre ellos estaban BWI, los dos principales aeropuertos de Houston; el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong en Nueva Orleans; el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta; y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York.

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Los periodistas de The Associated Press Rio Yamat en Las Vegas y Mary Clare Jalonick en Washington contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP