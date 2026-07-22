Se activan las sirenas en Jordania mientras Israel dice que misiles iraníes apuntan al reino

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En videos grabados por gente en la cercana Eilat, Israel, se podían ver columnas de humo sobre Aqaba.

Funcionarios de Eilat describieron el incidente como un ataque con misiles iraníes en el que ningún fragmento llegó a Israel.

Irán ha atacado repetidamente a Jordania por albergar tropas y aeronaves de Estados Unidos.

Otro ataque reciente contra Aqaba llevó a funcionarios israelíes a advertir que los ataques iraníes podrían alcanzar su territorio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP