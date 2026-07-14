Scottie Scheffler se reinicia antes de intentar defender su título del Abierto Británico

El estadounidense Scottie Scheffler habla con la prensa antes del Abierto Británico en Royal Birkdale el martes 14 de julio del 2026. (AP Foto/David Goldman) AP

Era una lista de cosas por hacer el fin de semana después de no pasar el corte.

“Fue como: ‘Oye, puedes practicar en las instalaciones. Todavía puedes ir al gimnasio. También puedes ir al siguiente torneo’. Básicamente eran todas mis opciones”, comentó Scheffler el martes. “Nunca me lo envió, pero me habló de eso”.

La razón del mensaje fue que no pasó el corte en el Abierto de Escocia, la primera vez que le sucedió en casi cuatro años, una racha de 78 cortes consecutivos era la más larga desde que Tiger Woods estableció el récord (142) entre 1998 y 2005.

“Nunca quieres tener un fin de semana libre, pero cuando llegas a un torneo en el que defiendes el título, siempre hay un poco más de cosas que hacer”, explicó Scheffler. “Así que no fue lo peor del mundo”.

Entre sus obligaciones estuvo devolver oficialmente la jarra de clarete que ganó el año pasado en Royal Portrush, un ritual que el Royal & Ancient ha convertido en ceremonia. Después, jugó una exhibición con Jordan Spieth, Tommy Fleetwood, Justin Rose y otros.

Pero la clave de la llegada temprana de Scheffler fue Royal Birkdale, que ha albergado el Abierto Británico más veces que cualquier otro campo de links en Inglaterra desde que se incorporó por primera vez a la rotación en 1954.

Nunca lo había visto. Scheffler no había visto condiciones como estas: una combinación de amarillo y marrón, que en el vocabulario de los links se traduce en un terreno firme y abrasador. St. Andrews estuvo cerca en 2022, pero Jon Rahm recuerda que los greens seguían lo bastante blandos como para permitir marcadores bajos.

Scheffler tachó dos puntos de la lista de su amigo: fue al gimnasio en Escocia y luego se dirigió al siguiente torneo. Eso le permitió tiempo para jugar 18 hoyos el domingo y limitar su energía en la soleada Blighty a nueve hoyos el lunes y el martes.

Su evaluación general: “La bola simplemente va a rodar para siempre”.

“En cada hoyo hay bastante estrategia. Hay una buena cantidad de reflexión”, señaló Scheffler. “Si no estuviera tan firme como está ahora, no habría tantas decisiones que tomar. Pero creo que con esta firmeza se crean muchos más desafíos”.

Rose está entre cuatro jugadores —y con 45 años, es el más joven— que han jugado Royal Birkdale tres veces en el Open desde 1998. Ese año era un amateur de 17 años, lleno de alegría y optimismo cuando embocó un wedge para birdie en el 18 y empató en el cuarto puesto. No terminó entre los 50 primeros en sus dos participaciones como profesional.

Rose sin duda tiene más experiencia que Scheffler, pero solo hasta cierto punto.

“Un campo de links es interesante porque en realidad nunca llegas a conocerlos tan bien”, afirmó Rose. “Como en 2008, creo que fue, el clima fue espantoso. Estaba mojado. Puede que estuvieras pegando hierros 2 y maderas 3 a pares 4, y ahora podrías estar tirando wedges de 52 grados.

“Un campo puede jugar de manera tan distinta de una década a otra cuando volvemos que en realidad nunca llegas a conocerlo tan bien”.

Scheffler dijo que se sentía en paz con su juego, y ciertamente lo parecía. Su juego no fue deplorable en el Abierto de Escocia; fue más bien cuestión de no dejarla lo suficientemente cerca y no embocar muchos putts, y luego seguir adelante.

“No creo que duela tanto como cuando estás cerca de ganar y terminas segundo”, expresó Scheffler. “Sentí que quedar segundo en el Travelers dolió más que no pasar el corte, pero no pasar el corte es significativamente más frustrante, así lo describiría”.

Este año ha ganado mucha experiencia terminando segundo. La única victoria de Scheffler este año fue su primer torneo en enero, The American Express. Desde entonces, ha tenido cuatro segundos puestos, incluido el Masters. El más reciente fue una derrota en desempate ante Viktor Hovland en el Travelers Championship hace dos semanas, cuando Scheffler falló un putt con caída de 4 pies.

“Creo que hacia el final de la temporada te cansas un poco”, dijo Scheffler. “Tuve un par de días libres, reinicié la mente, reinicié el cuerpo, y simplemente volví a sentirme equilibrado y en paz. He tenido un año muy sólido, pero como dije, frustrante a veces porque he estado cerca y no he podido rematarlo como lo he hecho en años anteriores.

“Estoy entusiasmado por intentar defender mi título esta semana”.

Eso no se logra en el Abierto Británico desde 2008, cuando Padraig Harrington ganó en Royal Birkdale. Una semana podría cambiar la perspectiva de Scheffler sobre el año. Pero es una semana que presenta una prueba como ninguna que haya visto en todo el año.

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FUENTE: AP