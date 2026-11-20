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Scottie Barnes realiza una clavada en el partido de los Raptors de Toronto ante los Pistons de Detroit, el viernes 20 de noviembre de 2026 (AP Foto/José Juárez) AP

Toronto, que llegó a ostentar una ventaja de hasta 14 puntos, recuperó el balón tras una pérdida de Detroit con el marcador empatado a 99. Barnes falló una bandeja en penetración, pero Jakob Poeltl la palmeó para adentro y puso a los Raptors arriba 101-99 con 27,1 segundos por jugar.

Cade Cunningham respondió con un triple para darle a Detroit una ventaja de un punto con 19,8 segundos restantes, pero Barnes encestó la bandeja y luego interceptó un pase de Cunningham.

Después de que Immanuel Quickley convirtió dos tiros libres para poner el marcador 105-102, los Raptors cometieron una falta contra Cunningham con 2,2 segundos por jugar. Falló el primer tiro libre, lo que lo obligó a errar también el segundo.

Capturó el rebote y le pasó el balón a Kevin Huerter, pero su triple rebotó en el aro cuando se acabó el tiempo.

Allen Graves sumó 20 puntos y 10 rebotes a la causa de Toronto. Quickley terminó con 18 puntos y 11 asistencias.

Cunningham anotó 23 puntos por los Pistons y Huerter aportó 20.

___ Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP