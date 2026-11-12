Scott Colom es el primer hombre de raza negra en ser elegido al Senado por Mississippi en 145 años

El candidato demócrata para el Senado por Mississippi, Scott Colom, durante un evento electoral, el miércoles 11 de noviembre de 2026, en Jackson, Mississippi. (AP Foto/Ellen Schmidt) AP

Eso cambió la noche del miércoles, cuando el demócrata Scott Colom fue declarado como el vencedor en la contienda contra la republicana Cindy Hyde-Smith, la titular del cargo, quien había recibido el respaldo del presidente Donald Trump. Para muchos de los residentes del estado, y para los estadounidenses de raza negra en todo el país, el triunfo de Colom refleja las ambiciones que se vieron frustradas por generaciones de opresión sistémica y violencia.

Janice Johnson, quien vive en la localidad de Greenville, en el delta del Mississippi, asegura que contar con un senador de raza negra es algo que habían esperado desde hace mucho tiempo. “En los últimos años hemos visto grandes avances”, comentó.

De todos los estados en la región sur de Estados Unidos, Mississippi ocupa un lugar especial en la lucha por la exclusión de los estadounidenses negros de las promesas de libertad y justicia del país.

Está Ida B. Wells-Barnett, la periodista nacida en Mississippi que investigó los linchamientos del siglo XIX en toda la región. Y Emmett Till, el adolescente de 14 años cuyo secuestro y asesinato en 1955 a manos de hombres blancos en Mississippi reavivó el Movimiento por los Derechos Civiles.

También está Medgar Evers, el primer secretario de campo de la NAACP en Mississippi y combatiente en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial, quien organizó el registro de votantes negros hasta su asesinato en 1963. Y Fannie Lou Hamer, la líder defensora de los derechos civiles que desafió a la delegación de Mississippi, integrada exclusivamente por personas blancas, en la Convención Nacional Demócrata de 1964.

El representante Bennie Thompson, quien representa el 2.º Distrito de Mississippi, fue organizador estudiantil para Hamer mientras estudiaba en la Universidad de Tougaloo, donde la noche del miércoles se llevó a cabo la fiesta por la victoria de Colom. Ahora Thompson observa cómo su protegido, Colom, llena un vacío de más de 145 años de liderazgo negro en un cargo estatal.

“Desde mi perspectiva, ahora tengo un socio en Washington”, dijo Thompson antes de presentar a Colom.

“No puedo evitar pensar en Medgar Evers en el Día de los Veteranos", declaró Colom durante su discurso de victoria. "Un momento como este, en el que sirvió a su país y regresó a Mississippi, cuando no se le permitía votar. Pero tenía fe en que Mississippi podía progresar. ... Tenía fe en que un día como este era posible”.

Añadió: “Lo único que hice fue tener el valor de imaginar una noche como esta”.

Johnson, quien vio parte del discurso de Colom desde su residencia, asegura que entiende que los votantes de raza negra, por sí solos, no son responsables del triunfo de Colom. Los votantes blancos también tuvieron que estar hartos del mal estado de la economía del estado, de los sistemas escolares y de la infraestructura sanitaria en ruinas para los pobres —negros y blancos por igual— bajo el gobierno republicano.

“La parte más importante es que tenemos que tener fe en que Mississippi está listo para hacer lo correcto”, dijo Johnson a The Associated Press el jueves. “Nosotros como pueblo —y Mississippi en su conjunto— estamos listos para mostrárselo a la nación. Tenemos que trabajar juntos, y ese fue su mensaje. Quiere ayudar a unirnos”.

Jerome Dunn, un barbero en Jackson, coincidió con Johnson.

“Se necesita que todos voten, no una sola raza”, afirmó Dunn, de 59 años, quien es de raza negra y también votó por Colom. “Creo que la gente espera que trabaje para todos. La gente está cansada de los republicanos y de lo que creen”. _____

Sophie Bates en Jackson, Mississippi, y Aaron Morrison en Nueva York contribuyeron con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP