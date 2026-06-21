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Schwarber y Harper vuelven a jonronear y Filis vencen 6-2 a Mets para ganar la serie

FILADELFIA (AP) — Kyle Schwarber y Bryce Harper conectaron cada uno un jonrón por segundo juego consecutivo y los Filis de Filadelfia derrotaron la noche del domingo por 6-2 a los Mets de Nueva York.

Kyle Schwarber (derecha), de los Filis de Filadelfia, conecta un jonrón de tres carreras durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Mets de Nueva York, el domingo 21 de junio de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Chris Szagola)
Kyle Schwarber (derecha), de los Filis de Filadelfia, conecta un jonrón de tres carreras durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Mets de Nueva York, el domingo 21 de junio de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Chris Szagola) AP

El dúo de los Filis dio continuidad a su noche histórica del sábado, en la que Schwarber pegó tres jonrones y Harper completó el ciclo, al volver ambos a volarse la barda contra los Mets.

Schwarber disparó un batazo al segundo nivel, un jonrón de tres carreras ante el abridor de los Mets David Peterson en la segunda entrada, para su 29no cuadrangular, el mayor total de las Grandes Ligas.

Harper terminó con tres imparables, incluidos un jonrón solitario, su 17mo de la temporada, y un doble, lo que le dio cinco extrabases en los últimos dos juegos.

Zack Wheeler (7-1) lanzó 5 2/3 entradas y permitió dos carreras y cuatro hits, con siete ponches, mientras los Filis se llevaron la serie del fin de semana ante Nueva York.

Carson Benge conectó un jonrón solitario en la tercera entrada. Peterson (3-6) permitió cinco carreras y seis hits en cuatro innings. Los Mets han perdido cuatro de sus últimos seis juegos.

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