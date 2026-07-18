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Schwarber, Turner y Luzardo guían a los Filis a vencer 6-1 a los Mets

FILADELFIA (AP) — Kyle Schwarber conectó su 33er jonrón, el mayor total de las Grandes Ligas; el también All-Star venezolano Jesús Luzardo permitió dos hits en cinco sólidas entradas, y los Filis de Filadelfia derrotaron el sábado 6-1 a los Mets de Nueva York.

Kyle Schwarber (izquierda), de los Filis de Filadelfia, celebra su jonrón con Bryce Harper (derecha) durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Mets de Nueva York, el sábado 18 de julio de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Chris Szagola)
Kyle Schwarber (izquierda), de los Filis de Filadelfia, celebra su jonrón con Bryce Harper (derecha) durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Mets de Nueva York, el sábado 18 de julio de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Chris Szagola) AP

Trea Turner también se voló la cerca por los Filis y terminó de 3-4 con una base por bolas. Anotó tres veces. Bryce Harper aportó un sencillo de dos carreras.

Filadelfia anotó cuatro carreras ante Sean Manaea (2-5). En su séptima apertura desde que volvió a la rotación de los Mets el 13 de junio, Manaea permitió siete hits en 4 2/3 entradas.

Los Filis mejoraron a 41-14 en juegos iniciados por Luzardo, Zack Wheeler o el dominicano Cristopher Sánchez.

El segunda base de los Mets, Marcus Semien, jugó por primera vez desde el 25 de junio y se fue de 0-4 con un ponche. Fue activado de la lista de lesionados el jueves tras quedar fuera por una distensión del flexor de la cadera izquierda.

Juan Soto, el único All-Star dominicano de los Mets, volvió a la alineación después de salir en la octava entrada de la victoria de Nueva York 4-1 en el primer juego de la serie el jueves debido a molestias en la pantorrilla izquierda. Se fue de 0-4 con dos ponches.

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