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Schlittler abrirá la serie de comodines de Yankees ante Medias Rojas

NUEVA YORK (AP) — Cam Schlittler abrirá el Juego 1 de la serie de comodines el martes con los Yankees de Nueva York enfrentando a los Medias Rojas de Boston. Le seguirá en la rotación, Max Fried y Gerrit Cole en el enfrentamiento al mejor de tres.

Cam Schlittler de los Yankees de Nueva York lanza en la primera entrada ante los Diamondbacks de Arizona el sábado 19 de septiembre del 2026. (AP Foto/Caitlin OHara)
Cam Schlittler de los Yankees de Nueva York lanza en la primera entrada ante los Diamondbacks de Arizona el sábado 19 de septiembre del 2026. (AP Foto/Caitlin O'Hara) AP

Nueva York hizo el anuncio el domingo, en el último día de la temporada regular.

Schlittler ponchó a 12 en ocho entradas en la victoria 4-0 de los Yankees sobre los Medias Rojas en la serie de comodines del año pasado. Permitió cinco hits, todos sencillos, y no dio bases por bolas. Schlittler realizó 11 lanzamientos de 100 mph o más, incluidos seis en la primera entrada.

Schlittler terminó 14-6 con la mejor efectividad de la Liga Americana, 1,95, y 239 ponches este año, la primera temporada completa para el derecho de 25 años. Schlittler también permitió una carrera limpia o menos en sus últimas nueve aperturas, igualando a Whitey Ford en 1963 con la racha más larga en la historia de los Yankees.

Schlittler tuvo marca de 2-1 con efectividad de 0,74 en cuatro aperturas contra Boston este año. Ponchó a 27 en 24 1/3 entradas y limitó a los bateadores a un promedio de .174.

Si los Yankees avanzan a la serie divisional de la Liga Americana al mejor de cinco contra Tampa Bay, Schlittler estaría programado para abrir el Juego 2 y, si fuera necesario, el Juego 5.

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