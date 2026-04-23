Schlitter vence a Medias Rojas y guía a Yankees al 4-2 para barrida y 6 triunfos seguidos

BOSTON (AP) — Cam Schlittler limitó a cuatro hits en ocho entradas al equipo por el que alentaba cuando crecía, y los Yankees de Nueva York remontaron en dos ocasiones para vencer a los Medias Rojas de Boston 4-2 la noche del jueves, completar una barrida de tres juegos y extender a seis su racha de victorias, la más larga de la temporada.