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Scherzer poncha a Schwarber y es el 11mo lanzador con 3.500 ponches

TORONTO (AP) — Max Scherzer salió de la lista de lesionados y de inmediato alcanzó otro hito.

Max Scherzer (31), lanzador de los Azulejos de Toronto reacciona después de ponchar al bateador designado de los Filis de Filadelfia, Kyle Schwarber (12), para registrar 3,500 ponches durante la primera entrada del juego de béisbol Grandes Ligas, el miércoles 10 de junio de 2026, en Toronto. (Chris Young/The Canadian Press via AP)
Max Scherzer (31), lanzador de los Azulejos de Toronto reacciona después de ponchar al bateador designado de los Filis de Filadelfia, Kyle Schwarber (12), para registrar 3,500 ponches durante la primera entrada del juego de béisbol Grandes Ligas, el miércoles 10 de junio de 2026, en Toronto. (Chris Young/The Canadian Press via AP) AP

El lanzador de Toronto llegó a 3.500 ponches cuando dejó mirando al toletero de Filadelfia Kyle Schwarber con un cambio de 86 mph para abrir el juego la noche del miércoles.

Ganador del Premio Cy Young en tres ocasiones y seleccionado ocho veces al Juego de Estrellas, Scherzer es el 11mo lanzador en la historia de las Grandes Ligas con 3.500 ponches. Walter Johnson (3.509) ocupa el 10mo puesto en la lista histórica de chocolates en la carrera.

El excompañero de Scherzer, Justin Verlander (3.554), es el único otro lanzador en activo que alcanzó esa marca.

Scherzer aumentó su cuenta al ponchar a Trea Turner, pero Bryce Harper respondió con un jonrón que rebotó en la parte superior de la barda del jardín izquierdo y se fue. Scherzer ha permitido ocho vuelacercas esta temporada.

Toronto activó a Scherzer desde la lista de lesionados de 15 días (tendinitis en el antebrazo derecho e inflamación en el tobillo izquierdo) antes del juego. No había lanzado desde que permitió siete carreras en 2 1/3 entradas contra Cleveland el 24 de abril.

El derecho Connor Seabold fue designado para asignación.

Scherzer regresó en febrero a los actuales campeones de la Liga Americana, al firmar un contrato de un año por 3 millones de dólares. Solo completó la tercera entrada dos veces en cinco aperturas.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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