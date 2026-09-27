Scherzer brilla con 7 ponches y logra su victoria 225 en el triunfo 5-1 de Toronto

Max Scherzer, de los Azulejos de Toronto, reacciona mientras sus hijos observan a su compañero Myles Straw, derecha, arrojarle un balde de agua, celebrando la trayectoria despues del partido de béisbol de Grandes Ligas ante los Rojos de Cincinnati, el domingo 27 de septiembre de 2026, en Toronto. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) AP

Bicampeón de la Serie Mundial y ganador en tres ocasiones del premio Cy Young, Scherzer (4-9) elevó el total de ponches en su carrera a 3.557. Esa es la novena cifra más alta en la historia de las Grandes Ligas, tres menos que el excompañero Justin Verlander, quien realizó el sábado la última apertura de su laureada carrera.

Un año después de terminar 94-68 para ganar el Este de la Liga Americana, los Azulejos cerraron con marca de 79-83.

Los Rojos obtuvieron el último boleto de comodín de la Liga Nacional en 2025 con récord de 83-79. En 2026 terminaron 75-87.

Scherzer, que cumplió 42 años en julio, abrió con poco descanso después de hacer 93 lanzamientos en cinco entradas en Baltimore el miércoles pasado.

La multitud de 42.131 aficionados, con entradas agotadas, se puso de pie para ovacionar cuando Scherzer subió solo al montículo antes del juego. Scherzer se bajó y saludó al público con la mano.

George Springer abrió por Toronto en el último juego antes de que termine su contrato de seis años y 150 millones de dólares. Los aficionados se levantaron para otro homenaje antes de su turno al bate, y un Springer emocionado exhaló al salir de la caja y levantar su casco en señal de saludo.

Después de que Springer pegó un doble abriendo la tercera entrada, Sean Keys entró a correr y Springer recibió otra ovación al salir. Se detuvo afuera del dugout para abrazar a su compañero Vladimir Guerrero Jr., quien no jugó en el final de temporada. ___

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FUENTE: AP