Scheffler tira 2 sobre par en el ventoso inicio del Abierto de Estados Unidos

Scottie Scheffler en el rough en el cuarto hoyo de la primera ronda del Abierto de Estados Unidos en Shinnecock Hills Golf Club el jueves 18 de junio del 2026. (AP Foto/David J. Phillip) AP

Unos minutos después, todos supieron la respuesta. Allí estaba Scheffler saltando dentro de un búnker situado 150 yardas antes del green —y 10 pies más abajo del fairway— para alcanzar a ver la bandera en la superficie de putt que tenía delante.

El resultado fue un inusual bogey 6 para el jugador número 1 del mundo en uno de esos raros pares 5 del golf profesional que no era ni remotamente alcanzable en dos golpes, gracias a que va cuesta arriba y totalmente contra un viento de 25 millas por hora. Incluso después de que el viento amainó por la tarde, el hoyo 16 siguió siendo en el cuarto hoyo más difícil del campo.

“Tenías que pegar un gran golpe si querías evitar un castigo”, comentó Scheffler después de salir del campo azotado por el viento con 2 sobre par, ocho golpes detrás del líder, Wyndham Clark, quien jugó en condiciones mucho más benignas por la tarde. “Creo que un golpe ‘bueno’ te ponía en algunos lugares complicados”.

Scheffler, que necesita este torneo para completar el Grand Slam de su carrera, encontró muchos de esos lugares difíciles en su décima ronda consecutiva en el Abierto de Estados Unidos en la que no ha logrado bajar del par. Empezó por la mañana, pero se extendió bien entrada la tarde: una batalla de 5 horas y media contra el viento que comenzó tarde debido a un retraso de dos horas por niebla. A uno de sus compañeros de grupo, el campeón defensor J.J. Spaun, le fue aún peor. Spaun firmó 77.

Scheffler hizo doble bogey en el hoyo 8 después de salir desde el tee hacia el rough, mandar el segundo golpe a un búnker a unas 40 yardas del hoyo y luego de necesitar tres putts.

Pegó un wedge desde 110 yardas al centro del green del 13, pero la bola tomó efecto y rodó fuera. Eso derivó en un bogey; la culpa, según el caso, fue de las condiciones blandas que la USGA ha intentado mantener ante el pronóstico de viento.

“En general, sí, fue un día realmente desafiante”, manifestó Scheffler. “Si me hubieras dicho, cuando estaba mirando mi putt para par en el 9, que hoy iba a terminar con 2 sobre par, sin duda lo habría aceptado en ese momento”.

Metió ese putt, de 6 pies, para dar la vuelta con 3 sobre par. Embocó uno de 9 pies para salvar el par desde la arena en el 18 y se fue con su 72. Tres de sus cuatro birdies llegaron en los últimos nueve hoyos.

“Siento que este campo puede cambiar bastante rápido de un día a otro”, señaló. “Creo que parte del desafío del torneo también es ajustarse a esas condiciones”.

Scheffler sabe que este torneo se decidirá por quién pueda descifrar las condiciones y luego manejarlas mejor. Salió del campo empatado en el puesto 75: no está fuera, pero sigue buscando respuestas.

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FUENTE: AP