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Scheffler recibe ayuda de Clark, pero no la aprovecha en el US Open

SOUTHAMPTON, Nueva York, EE.UU. (AP) — Scottie Scheffler consiguió parte de lo que necesitaba —una grieta en el juego de Wyndham Clark que quizá haya puesto en marcha su propia carrera por completar el Grand Slam de su trayectoria.

Scottie Scheffler espera para jugar el octavo hoyo de la última ronda del Abierto de Estados Unidos de Golf, en el Club de Golf en Shinnecock Hills Golf, en Southampton, Nueva York, el domingo 21 de junio de 2026. (AP Foto/Gerald Herbert)
Scottie Scheffler espera para jugar el octavo hoyo de la última ronda del Abierto de Estados Unidos de Golf, en el Club de Golf en Shinnecock Hills Golf, en Southampton, Nueva York, el domingo 21 de junio de 2026. (AP Foto/Gerald Herbert) AP

Pero Scheffler nunca logró la otra parte: es decir, ejercer presión por cuenta propia sobre el jugador que dejó la puerta abierta el domingo en el Abierto de Estados Unidos antes de escabullirse con la victoria.

Mientras Clark resistió para vencer a Sam Burns por un golpe y conquistar su segundo título en cuatro años en la prueba más dura del golf, Scheffler esperará otro año para tener la oportunidad de completar ese último casillero en su currículum del Grand Slam.

Con Clark batallando de principio a fin, el número 1 del mundo celebró su cumpleaños número 30 al firmar apenas dos birdies en una ronda de 71 golpes, uno sobre par, en Shinnecock Hills. De hecho, superó a Clark por dos golpes en su duelo del último grupo. Pero llegó a la jornada con seis golpes de desventaja.

En una señal aún más reveladora de la oportunidad que no pudo aprovechar, Scheffler arrancó como la mejor apuesta para alcanzar a Clark entre quienes estaban apretados en un empate cuádruple por el segundo lugar al comenzar la ronda. Se fue con un triple empate por el cuarto puesto, superado por Burns y relegado por el también cumpleañero Tom Kim, quien firmó 70 y terminó solo en el tercer lugar.

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FUENTE: AP

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