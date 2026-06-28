Scheffler emboca putt clave y fuerza desempate el lunes ante Hovland en el Travelers Championship

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Scottie Scheffler, a la izquierda, estrecha la mano de Viktor Hovland, a la derecha, de Noruega, tras quedar empatados en la ronda final del torneo de golf Travelers Championship en TPC River Highlands, el domingo 28 de junio de 2026, en Cromwell, Connecticut. (Foto AP/Jessica Hill) AP

La ronda final se detuvo durante 90 minutos mientras las tormentas pasaban sobre el TPC River Highland, y los oficiales determinaron que no había suficiente luz natural para que jugaran otro hoyo.

Scheffler y Hovland tuvieron oportunidades de birdie al final. Scheffler golpeó con fuerza su putt de 30 pies y la bola se pasó 8 pies del hoyo. El intento de 25 pies de Hovland falló por pulgadas y luego la empujó para un 69. Scheffler embocó su tercer gran putt de par para un 68 e igualó a Hovland con 21 bajo par, 259.

Eso fue un golpe por delante de Collin Morikawa, quien cerró con un 61 y por un momento estuvo empatado en el liderato, aunque nunca pareció que fuera a ser suficiente.

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FUENTE: AP