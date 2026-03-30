Scaloni tiene casi definida su plantel mundialista, pero si el rendimiento no mejora, habrá cambios

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“La lista (mundialista) la tengo bastante clara, pero si los rendimientos no son adecuados tomaremos medidas”, dijo estratega el lunes en rueda de prensa en el predio de selecciones nacionales en Ezeiza.

La campeona vigente del Mundial venció el viernes apenas 2-1 a Mauritania, un rival de menor jerarquía (115 del ranking FIFA) y que nunca ha disputado el Mundial. Si bien en el primer tiempo el equipo de Scaloni mostró un nivel aceptable, en el complemento –justo en coincidencia con el ingreso de su capitán Lionel Messi— perdió la pelota y no generó chances de gol.

“Mi sensación es que fue solo un mal partido”, comentó Scaloni. “Esperemos que el equipo realmente vuelva a demostrar la cara que todos nosotros queremos”.

Argentina enfrentará el martes a Zambia (91 del escalafón FIFA) en el estadio La Bombonera. Será la última prueba antes del 30 de mayo, cuando Scaloni debe presentar la lista de 26 jugadores que defenderán el título en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que comenzará el 11 de junio.

Scaloni reveló que “la lista de 26 en porcentaje estamos pasados y habrá que ir descartando en base a rendimientos. El partido del otro día se verá si fue una alerta o solo ese partido puntual”.

El entrenador confirmó que contra Zambia van a jugar la mayoría de los habituales titulares, entre ellos Messi, desde el arranque. El astro de 38 años todavía no reveló si disputará la sexta Copa del Mundo de su carrera.

“Nosotros tenemos que mostrar otra versión y es una buena oportunidad”, enfatizó Scaloni. Argentina, campeón del mundo en 1978, 1986 y 2022, debutará contra Argelia el 16 de junio por el Grupo J. Luego se medirá ante Austria el 22 de junio y contra Jordania el 27 de junio. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP