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Scaloni tiene casi definida su plantel mundialista, pero si el rendimiento no mejora, habrá cambios

BUENOS AIRES (AP) — El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, no quedó conforme con el nivel del campeón del Mundo en su última presentación y lanzó una advertencia de cara al amistoso contra Zambia el martes, la última prueba antes de oficializar el plantel que disputará el Mundial.

“La lista (mundialista) la tengo bastante clara, pero si los rendimientos no son adecuados tomaremos medidas”, dijo estratega el lunes en rueda de prensa en el predio de selecciones nacionales en Ezeiza.

La campeona vigente del Mundial venció el viernes apenas 2-1 a Mauritania, un rival de menor jerarquía (115 del ranking FIFA) y que nunca ha disputado el Mundial. Si bien en el primer tiempo el equipo de Scaloni mostró un nivel aceptable, en el complemento –justo en coincidencia con el ingreso de su capitán Lionel Messi— perdió la pelota y no generó chances de gol.

“Mi sensación es que fue solo un mal partido”, comentó Scaloni. “Esperemos que el equipo realmente vuelva a demostrar la cara que todos nosotros queremos”.

Argentina enfrentará el martes a Zambia (91 del escalafón FIFA) en el estadio La Bombonera. Será la última prueba antes del 30 de mayo, cuando Scaloni debe presentar la lista de 26 jugadores que defenderán el título en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que comenzará el 11 de junio.

Scaloni reveló que “la lista de 26 en porcentaje estamos pasados y habrá que ir descartando en base a rendimientos. El partido del otro día se verá si fue una alerta o solo ese partido puntual”.

“Nosotros tenemos que mostrar otra versión y es una buena oportunidad”, enfatizó Scaloni.

Argentina, campeón del mundo en 1978, 1986 y 2022, debutará contra Argelia el 16 de junio por el Grupo J. Luego se medirá ante Austria el 22 de junio y contra Jordania el 27 de junio.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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