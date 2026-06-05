Scaloni dice que Messi "está bastante mejor"; otros lesionados serán exigidos para jugar Mundial

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El delantero argentino Lionel Messi durante un entrenamiento rumbo al Mundial, el miércoles 3 de enero de 2026, en Kansas City, Kansas. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Del resto de los lesionados, entre ellos el arquero titular Emiliano Martínez, el estratega advirtió que la próxima semana de entrenamientos será clave y que si no responden a la exigencia “se quedarán afuera”.

Argentina, que conquistó el Mundial en 1978, 1986 y 2022, se medirá contra Honduras el sábado en el estadio Kyle Field de College Station, Texas, y luego ante Islandia el martes en el Jordan-Hare de Auburn, Alabama, en las que serán sus dos últimas pruebas antes de iniciar la defensa del título el 16 de junio ante Argelia por el Grupo J.

En la previa al primer choque de fogueo, Scaloni transmitió tranquilidad sobre el estado físico de su principal figura, que llegó al campamento de la tricampeona del mundo en Estados Unidos con una fatiga muscular y una leve distensión en el isquiotibial izquierdo.

“Leo (Messi) viene bien, se entrenó ya una parte con el grupo. Ya no está totalmente diferenciado”, explicó el estratega en rueda de prensa. “Viene bastante bien y puede que sea parte de estos partidos. Esta bastante mejor y eso nos da tranquilidad”.

Messi, que en pocos días cumplirá los 39 años, se prepara para jugar su sexto Mundial, algo que no logró ningún futbolista. Cristiano Ronaldo, de 41 en Portugal y el arquero Guillermo Ochoa, de 40 por México van por la misma marca.

El astro del Inter Miami no es el único que llegó con problemas físicos a la antesala de la Copa del Mundo. La lista incluye al arquero Martínez (fractura de dedo anular de mano derecha), los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, el mediocampista Leandro Paredes y el extremo Nicolás González (desgarro), así como los delanteros Nicolás Paz (golpe de rodilla) y Julián Álvarez (torcedura de tobillo).

“La situación de los chicos que entrenan aparte, van mejorando. No queremos arriesgarlos en estos partidos…De este (ante Honduras) seguro que no. En el segundo hay alguna posibilidad que alguno pueda jugar”, detalló Scaloni. No obstante, el entrenador advirtió que “si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera. La próxima semana será clave para los lesionados”. La FIFA permite que las selecciones hagan cambios por lesión en la nómina oficial de 26 futbolistas hasta 24 horas antes de su primer partido del Mundial. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP