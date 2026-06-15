Scaloni antes del debut en Mundial: “El primer partido no es fundamental”

El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, atiende una conferencia de prensa previa al debut de su equipo ante Argelia por el Grupo J del Mundial, el lunes 15 de junio, 2026, en Kansas City. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

“No es un fundamental el primer partido”, sentenció el entrenador el lunes en rueda de prensa previa al estreno del vigente campeón del mundo ante Argelia en Kansas City por el Grupo J.

En su debut en Qatar 2022, la Albiceleste sufrió una inesperada derrota 2-1 ante Arabia Saudí , que desató los peores temores a una pronta eliminación. Con un Lionel Messi estelar, el conjunto sudamericano inició luego un camino de triunfos hasta la conquista del máximo trofeo.

“Es un partido de fútbol y nosotros tenemos experiencia del último Mundial”, valoró Scaloni. “Tenemos la tranquilidad de que no se acaba con el primer partido. Estamos bien, confiados, creo que llegamos en un buen momento”.

Aunque Argentina se perfila como favorita, Scaloni tomó especial nota del empate 1-1 que Marruecos le arrebató a Brasil en su estreno .

“Argelia es un rival similar a Marruecos, juega bastante similar, tiene grandes jugadores, un gran entrenador (Vladimir Petkovic) que conozco y hace jugar a su equipo muy bien”, evaluó el estratega argentino. “El partido de Brasil es un buen ejemplo, no hay que confiarse”.

“Acá no hay selecciones fáciles, han hecho méritos para estar en el Mundial. Será una buena prueba, sabiendo que no es definitiva, pero sí importante”, remarcó.

Argelia, dos veces campeona de África en 1990 y 2019, disputa su primer Mundial desde 2014, cuando alcanzó los octavos de final y fue eliminada por la eventual campeona Alemania en la prórroga.

Scaloni destacó la versatilidad táctica de su rival africano y la velocidad de sus hombres de ataque. “Nos va a poner las cosas muy difíciles, eso seguro”, sentenció.

Martínez al arco, pese a dedo fracturado

Scaloni no confirmó el equipo, pero adelantó que el arquero Emiliano Martínez saldrá al campo de juego contra Argelia, pese a la molestia que conlleva el dedo anular fracturado de su mano derecha.

“Emiliano está bien, está disponible para mañana (martes). Si todo va como hasta ayer, va a jugar”, indicó el técnico.

Las mayores dudas hasta ahora parecen estar en la defensa, con varios jugadores que llegaron con lo justo a la competencia.

Scaloni no descartó jugar con tres zagueros (Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez), junto a Giuliano Simeone y Nicolás González como carrileros. Esta opción surge por el estado físico de los laterales: Nicolás Tagliafico se desgarró y no estará disponible, mientras por el costado derecho Nahuel Molina y Gonzalo Montiel recién se han recuperado de lesiones musculares.

En el medio, jugarán Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, mientras la ofensiva estará conformada por el capitán Lionel Messi, Thiago Almada y Lautaro Martínez.

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FUENTE: AP