“Si quiere venir acá no hay ningún problema”, dijo el estratega el lunes en una conferencia de prensa. "Ahora que se va Walter (Samuel) que venga”, bromeó, en referencia a su ayudante de campo que dejará el cuerpo técnico de la Albiceleste en 2027 para lanzarse como entrenador principal.

Messi, de 39 años, cerró su carrera internacional a princpios de octubre después de 21 años vistiendo la casaca de su país.

Scaloni aclaró que su deseo es que el ahora excapitán de Argentina “siga jugando al fútbol hasta que pueda”.

“Yo creo que va a seguir jugando. Va a seguir jugando, más allá del 2030”, afirmó.

La postal de un estadio La Bombonera a medio llenar fue el rasgo distintivo del comienzo de una nueva etapa en Argentina tras el retiro de Messi.

La Albiceleste cayó 2-1 ante Uruguay el viernes en un amistoso con escasa convocatoria de público —25.000 asistentes para un estadio con el doble de capacidad. Se jugó en el mismo escenario que se había colmado para despedir al equipo, con Messi en cancha, antes de disputar el último Mundial a mitad de año.

“Sabemos que cuando las papas quemen y los necesitemos, van a estar”, expresó el técnico Lionel Scaloni ante la consulta sobre la caída en la venta de entradas para alentar a la selección.

“Nos toca a nosotros demostrar que este nuevo proceso seguirá contagiando entusiasmo”, admitió el estratega. “Cuando llegue el momento, la gente estará”.

La Albiceleste, vigente subcampeón mundial, se medirá el martes ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba. Para su última presentación en el año, todavía hay entradas disponibles, según la página oficial que las comercializa.

“Dibu” Martínez vuelve al arco

Scaloni confirmó que el arquero Emiliano Martínez regresará a la titularidad el martes tras ausentarse en la derrota contra Uruguay por precaución, ya que acaba de recibir el alta médica tras someterse a una cirugía por una fractura de mandíbula que sufrió a mediados de octubre atajando para el Chelsea inglés.

Gerónimo Rulli, del Manchester City, lo reemplazó ante la Celeste.

El entrenador también adelantó que realizará “cuatro o cinco cambios” ante Costa Rica, aunque no los reveló.

Scaloni, quien renovó contrato hasta 2030, explicó que está enfocado en construir una nueva base de jugadores para reemplazar la salida de los que ganaron la Copa del Mundo 2022 y la Copa América 2021 y 2024, entre ellos Messi y el defensor Nicolás Otamendi.

“A diferencia de los anteriores procesos, ahora tenemos una base y habrá que ir rellenando los huecos que dejaron esos grandes jugadores. Intentar ocuparlos con chicos que se queden por mucho tiempo. Tenemos que ir probando”, valoró Scaloni. “El partido del otro día (abte Uruguay) fue bueno, no nos tiene que tapar el camino”.

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FUENTE: AP