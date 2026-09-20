Santos remonta y vence 3-2 al líder Toluca en el Apertura de la Liga MX

El conjunto escarlata dejó ir una ventaja de dos tantos, construida con las anotaciones de Federico Viñas al minuto 25 y de Paulinho al 43′.

La reacción de los guerreros comenzó en el tiempo de compensación de la primera mitad, cuando Ezequiel Bullaude descontó al 45+1′.

Palacios igualó el marcador al 86′ con un potente zapatazo desde fuera del área, mientras que Villalba completó la proeza al 90+5′ mediante un remate raso desde la media luna.

A pesar de sufrir su segundo tropiezo del certamen, Toluca se mantiene al frente de la clasificación al término de la novena jornada con 19 puntos, una unidad por encima de Chivas.

Por su parte, Santos celebró apenas su segundo triunfo del torneo, aunque permanece en el penúltimo sitio de la tabla con siete unidades.

En las incidencias del encuentro, Viñas inauguró el marcador con un certero frentazo desde el centro del área a un tiro de esquina. Con este gol, el atacante uruguayo llegó a cuatro dianas en la competición.

Paulinho amplió la diferencia al 43′ firmando su segundo gol del torneo con un vistoso recurso de taconazo, de espaldas al marco, tras conectar un centro diagonal enviado por Alexis Vega.

Bullaude acortó distancias para la escuadra de Torreón en el primer minuto del tiempo añadido antes del descanso, al resolver con un disparo dentro del área.

El trámite parecía controlado para los Diablos Rojos hasta la expulsión de Everardo López al 45+7′, quien vio la tarjeta roja por una dura entrada en medio campo tras la revisión en el VAR.

En la segunda mitad se concretó la gesta de los visitantes gracias a las dianas de Palacios y Villalba. Instantes antes del gol de la victoria, a Santos se le había anulado un tanto por una mano previa de Eduardo Aguirre sancionada por el VAR.

La jornada dominical concluirá más tarde con el enfrentamiento entre Querétaro y León.

Pachuca rescata empate con doblete de Rondón

Salomón Rondón lució con un doblete para que Pachuca rescatara un empate 2-2 en casa frente a Tijuana.

Gilberto Mora adelantó a los Xolos desde el punto penal al minuto 17, mientras que Jesús Gómez incrementó la ventaja fronteriza al 42′ antes de irse al descanso.

Rondón acortó distancias para los Tuzos al 55′ y coronó su destacada actuación al minuto 90 al sellar la paridad definitiva con su segunda anotación de la tarde.

Con este resultado, Tijuana se ubica en la quinta posición con 14 puntos, en tanto que Pachuca ocupa el undécimo peldaño con 12 unidades.

FUENTE: AP