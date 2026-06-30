Santos Bravos quiere estar cada vez más cerca de sus fans en sus conciertos

Los miembros de la banda Santos Bravos, de izquierda a derecha, Drew Venegas, Alejandro Aramburu, Kenneth Lavill, Gabi Bermudez, Kaue Penna posan para un retrato durante una entrevista en la Ciudad de México, el miércoles 24 de junio de 2026. (Foto AP/Berenice Bautista) AP

Recién el fin de semana estuvieron en el FIFA Fan Festival de Monterrey donde abrieron un concierto para Enrique Iglesias que reunió a más de 100.000 asistentes en el Parque Fundidora, y como muchos jóvenes se han dejado contagiar con la fiebre por el Mundial.

“Al menos yo lo estoy viendo absolutamente todo”, dijo emocionado Kenneth. “Estoy traumado, pero si los chicos y yo nos reunimos a ver los partidos de México, por supuesto, vimos la inauguración juntos, creo que en general nos gusta mucho ver el Mundial y toda la vibra”.

Incluso viajaron a vivirlo en persona en el partido de México contra Corea del Sur en Guadalajara.

“Eso estuvo muy duro, aunque Kenneth y Alejandro se perdieron el gol, el único gol del partido, se lo perdieron porque estaban en el baño”, dijo Gabi risueño. “Pero bueno, Drew, Kaue y yo nos lo disfrutamos mucho”.

Santos Bravos fue formada a finales de 2025 por Hybe, la empresa de entretenimiento sudcoreana detrás de agrupaciones como BTS y Seventeen. Sus miembros fueron elegidos con un programa de supervivencia abierto para concursantes latinoamericanos y de Estados Unidos. Tras pruebas de canto, baile, desempeño escénico y química, los finalistas fueron revelados: Alejandro de Perú, Drew de Estados Unidos, Gabi de Puerto Rico, Kauê de Brasil y Kenneth de México. Se trata del primer grupo en español de Hybe.

La semana pasada se presentaron en la serie de conciertos en locaciones especiales para un número reducido de fans Amazon Music City Sessions junto con Mario Bautista. El concierto se transmitió por Amazon Music, Prime Video, Twitch y TikTok.

“Estamos muy agradecidos con la invitación”, dijo Kenneth. “Al final, pues, a todos los artistas creo que nos gusta mucho porque podemos conectar más con las fans, con el público, y se siente como una vibra muy muy bonita”.

En mayo tuvieron una experiencia muy diferente como uno de los actos del Festival Emblema, en el que tuvieron oportunidad de convocar a miles de sus fans conocidas como duals.

“Superaron nuestras expectativas”, dijo Gabi. “Cuando vimos toda la gente que fue por nosotros, fueron 22.000 personas, fue una locura que no esperábamos”.

Kauê, quien es de Río de Janeiro, destacó que para ellos ambos formatos son importantes.

“Creo que cada experiencia es distinta, estamos muy agradecidos, independiente de donde estamos”, dijo. “Lo importante es que nos divertimos”.

En marzo lanzaron su álbum de mediana duración “Dual”, el cual incluye temas como “0%”, “Kawasaki” y “Velocidade”. Para este lanzamiento estuvieron involucrados en el proceso de creación, en el futuro esperan colaborar como compositores. La base de la banda está en la Ciudad de México, aunque constantemente viajan a otros países y ciudades.

A pesar del corto tiempo que tienen de conocerse, entre ellos sienten que ya existe una hermandad.

“Estamos agradecidos de haber estado juntos. Llevamos meses en esto, pero parecen años, viviendo experiencias increíbles”, dijo Drew. “Ha sido una locura conocer tantos lugares distintos y es una bendición, porque sabemos que estaremos juntos toda la vida”.

El 15 de julio se presentarán en concierto en el Campo Marte de la Ciudad de México con la banda de K-pop Enhypen.

FUENTE: AP