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Sanoja pega jonrón y Zuber logra su primer salvamento para los Marlins que vencen 4-3 a Rays

MIAMI (AP) — El venezolano Javier Sanoja conectó un jonrón y pegó dos sencillos, Tyler Zuber consiguió el primer salvamento de su carrera y los Marlins de Miami resistieron para vencer el sábado 4-3 a los Rays de Tampa Bay.

Javier Sanoja, de los Marlins de Miami, realiza un toque de bola en la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Rays de Tampa Bay, el sábado 6 de junio de 2026, en Miami. (Foto AP/Marta Lavandier)
Javier Sanoja, de los Marlins de Miami, realiza un toque de bola en la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Rays de Tampa Bay, el sábado 6 de junio de 2026, en Miami. (Foto AP/Marta Lavandier) AP

Sanoja abrió la quinta entrada con un batazo de 363 pies al jardín izquierdo ante Shane McClanahan (6-3) para ayudar a Miami a construir una ventaja de 4-1 hasta la novena, cuando los Rays reaccionaron contra el cerrador Pete Fairbanks.

Ben Williamson recibió una base por bolas para abrir la entrada y anotó con dos outs gracias a un lanzamiento descontrolado de Fairbanks para poner el juego 4-2, seguido de un sencillo impulsor del cubano Yandy Díaz.

Los Marlins sumaron 10 hits después de haber conseguido apenas dos en la derrota del viernes en el primer juego de la serie. Joe Mack conectó un doble impulsor y el dominicano Otto Lopez pegó dos sencillos.

Díaz tuvo tres de los cinco hits de Tampa Bay.

Los Marlins utilizaron a siete lanzadores en un juego de bullpen. Lake Bachar abrió, ponchó a tres en tres entradas perfectas, y John King (3-1) se llevó la victoria al conseguir dos outs.

McClanahan permitió cuatro carreras y ocho hits, con seis ponches, en cinco entradas.

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