Sanoja pega grand slam, Meyer lanza 6 sólidas entradas y Marlins aplastan 12-0 a Bravos

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El venezolano de los Marlins de Miami Javier Sanoja rompe su bate en una bola de foul en la cuarta entrada ante los Bravos de Atlanta el lunes 18 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

Max Meyer (4-0) continuó su sólido inicio de temporada al limitar a los Braves a apenas tres hits en seis entradas, ponchar a seis y reducir su efectividad, la mejor del equipo, a 2,85.

John King, Calvin Faucher y Lake Bachar se combinaron para permitir un solo hit en las últimas tres entradas, mientras los Marlins (22-26) se llevaron el primero de cuatro juegos entre rivales de la División Este de la Liga Nacional. Fue la mayor victoria por blanqueada como local en la historia de los Marlins.

Los Braves (32-16) se fueron en blanco apenas por tercera vez esta temporada. Las 12 carreras permitidas fueron su cifra más alta del año, y 11 de ellas llegaron durante un desastroso tramo de dos entradas.

El batazo de 375 pies de Sanoja ante el relevista Aaron Bummer fue lo más destacado de una quinta entrada de seis carreras. Fue su primer cuadrangular de la temporada, y se convirtió en el primer jugador de los Marlins desde Justin Bour (10 de junio de 2016, en Arizona) en conectar un grand slam bateando noveno en el orden.

Xavier Edwards conectó un batazo de 397 pies en el siguiente turno ante Bummer, quien permitió seis carreras con tres hits y otorgó cinco bases por bolas.

Los Braves activaron al jardinero derecho venezolano Ronald Acuña Jr., quien había estado en la lista de lesionados de 10 días por una distensión en el tendón de la corva izquierdo.

El umpire principal Alfonso Márquez salió en la segunda entrada después de ser golpeado por una bola de foul del hondureño Mauricio Dubón tras un lanzamiento de 95 mph de Meyer. El juego se retrasó aproximadamente 16 minutos antes de reanudarse con una terna arbitral de Jonathan Parra, Lance Barrett y Mike Estabrook. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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