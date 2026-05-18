americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Sanoja pega grand slam, Meyer lanza 6 sólidas entradas y Marlins aplastan 12-0 a Bravos

MIAMI (AP) — El venezolano Javier Sanoja conectó el primer grand slam de su carrera, Joe Mack impulsó cuatro carreras y los Marlins de Miami blanquearon el lunes 12-0 a los Bravos de Atlanta, líderes de las Grandes Ligas.

El venezolano de los Marlins de Miami Javier Sanoja rompe su bate en una bola de foul en la cuarta entrada ante los Bravos de Atlanta el lunes 18 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)
El venezolano de los Marlins de Miami Javier Sanoja rompe su bate en una bola de foul en la cuarta entrada ante los Bravos de Atlanta el lunes 18 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

Max Meyer (4-0) continuó su sólido inicio de temporada al limitar a los Braves a apenas tres hits en seis entradas, ponchar a seis y reducir su efectividad, la mejor del equipo, a 2,85.

John King, Calvin Faucher y Lake Bachar se combinaron para permitir un solo hit en las últimas tres entradas, mientras los Marlins (22-26) se llevaron el primero de cuatro juegos entre rivales de la División Este de la Liga Nacional. Fue la mayor victoria por blanqueada como local en la historia de los Marlins.

Los Braves (32-16) se fueron en blanco apenas por tercera vez esta temporada. Las 12 carreras permitidas fueron su cifra más alta del año, y 11 de ellas llegaron durante un desastroso tramo de dos entradas.

El batazo de 375 pies de Sanoja ante el relevista Aaron Bummer fue lo más destacado de una quinta entrada de seis carreras. Fue su primer cuadrangular de la temporada, y se convirtió en el primer jugador de los Marlins desde Justin Bour (10 de junio de 2016, en Arizona) en conectar un grand slam bateando noveno en el orden.

Xavier Edwards conectó un batazo de 397 pies en el siguiente turno ante Bummer, quien permitió seis carreras con tres hits y otorgó cinco bases por bolas.

Los Braves activaron al jardinero derecho venezolano Ronald Acuña Jr., quien había estado en la lista de lesionados de 10 días por una distensión en el tendón de la corva izquierdo.

El umpire principal Alfonso Márquez salió en la segunda entrada después de ser golpeado por una bola de foul del hondureño Mauricio Dubón tras un lanzamiento de 95 mph de Meyer.

El juego se retrasó aproximadamente 16 minutos antes de reanudarse con una terna arbitral de Jonathan Parra, Lance Barrett y Mike Estabrook.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid y busca otro mandato

Destacados del día

La Habana endurece el discurso tras reporte sobre drones militares escondidos en CUBA

La Habana endurece el discurso tras reporte sobre drones militares escondidos en CUBA

Díaz-Canel amenaza con baño de sangre si EEUU ataca Cuba
ALARMA

Díaz-Canel amenaza con "baño de sangre" si EEUU ataca Cuba

World2Fly suspende vuelos Madrid-La Habana y agrava el aislamiento aéreo de Cuba

World2Fly suspende vuelos Madrid-La Habana y agrava el aislamiento aéreo de Cuba

Inteligencia de EEUU alerta que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de Rusia e Irán
ALARMA

Inteligencia de EEUU alerta que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de Rusia e Irán

Venezuela entrega a Alex Saab a EEUU: el operador financiero de Maduro vuelve bajo custodia federal

Venezuela entrega a Alex Saab a EEUU: el operador financiero de Maduro vuelve bajo custodia federal

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter