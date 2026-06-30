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Sanoja, Caissie y Mack conectan jonrón y Marlins aplastan 14-3 a Rockies

DENVER (AP) — El venezolano Javier Sanoja y Owen Caissie conectaron cada uno jonrones de tres carreras, y Joe Mack añadió un cuadrangular de dos carreras, mientras los Marlins de Miami derrotaron por 14-3 a los Rockies de Colorado para conseguir su 20.ª victoria de junio, la mejor cifra de la franquicia en ese mes.

Joe Mack, de los Marlins de Miami, comienza a recorrer las bases tras conectar un jonrón en la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Rockies de Colorado, el martes 30 de junio de 2026, en Denver. (Foto AP/Geneva Heffernan)
Joe Mack, de los Marlins de Miami, comienza a recorrer las bases tras conectar un jonrón en la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Rockies de Colorado, el martes 30 de junio de 2026, en Denver. (Foto AP/Geneva Heffernan) AP

Los Marlins, que tienen la segunda nómina más baja de las Grandes Ligas, han superado a sus rivales 133-80 en junio, su mejor mes calendario en la historia de la franquicia. Además, son el primer equipo de las Grandes Ligas en ganar 20 juegos en un mes este año.

Sanoja abrió el juego en el tercer inning con su batazo de 419 pies hacia el jardín izquierdo-central para ampliar la ventaja de Miami a 5-1. Luego, los Marlins fabricaron un sexto inning de tres carreras gracias a sencillos productores de Kyle Stowers, Griffin Conine y Xavier Edwards, antes de que Mack disparara el quinto jonrón de su carrera hacia el jardín derecho en el séptimo.

El dominicamo Eury Pérez (4-6) permitió una carrera con dos hits y ponchó a ocho por Miami en 5 1/3 innings.

Tanner Gordon (0-2) recibió cinco carreras con nueve hits en cinco innings. Ponchó a cuatro.

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FUENTE: AP

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