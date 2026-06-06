Sané y Havertz y Alemania extiende su racha a nueve triunfos al vencer 2-1 a Estados Unidos

El delantero alemán Kai Havertz celebra con sus compañeros tras anotar en el encuentro amistoso ante Estados Unidos el sábado 6 de junio del 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Kai Havertz puso en ventaja a los tetracampeones con un cabezazo tras un tiro libre en el segundo minuto, pero Antonee Robinson igualó el marcador al 37 con una volea de zurda desde la parte alta del semicírculo, después de un tiro de esquina de Christian Pulisic.

Sané marcó tras un pase corto de Havertz, con un disparo diagonal entre las piernas de Miles Robinson que pareció desviarse levemente en el defensor y superó al arquero Matt Freese junto al poste más lejano.

Estados Unidos, 16º en el ranking, ha perdido nueve partidos seguidos ante rivales europeos desde 2022.

Los estadounidenses, que serán anfitriones del Mundial por primera vez desde 1994, debutan contra Paraguay el viernes y luego enfrentan a Australia y Turquía. Estados Unidos no había perdido su último partido antes de un Mundial desde 2002.

Alemania, la décima selección de la clasificación mundial, comienza su paso mundialista contra Curazao el 14 de junio en un grupo que incluye a Costa de Marfil y Ecuador.

El partido atrajo a un lleno total de 63.636 espectadores en Soldier Field, sede del partido inaugural del Mundial de 1994. Chicago se negó a presentar una candidatura para albergar partidos del Mundial de 2026, al citar lo que, según dijo, fue una falta de garantías financieras por parte de la FIFA.

Estados Unidos jugó sin su principal defensor, Chris Richards, quien está fuera de acción desde que se rompió dos ligamentos del tobillo izquierdo el 17 de mayo.

Alemania no contó con el mediocampista de 18 años, Lennart Karl, descartado para el Mundial tras lesionarse un muslo en un entrenamiento. Oliver Baumann fue titular en el arco y Manuel Neuer descansó durante su recuperación de un problema en el músculo de la pantorrilla.

Freese fue titular en el arco por 15ª vez en 18 partidos.

Die Mannschaft se adelantó tras una falta de Tyler Adams justo fuera del área penal. Havertz cabeceó el tiro libre de Joshua Kimmich en la parte alta del área chica para su 22º gol internacional.

Robinson anotó su quinto gol internacional después de que el intento de despeje de cabeza de Jonathan Tah en el tiro de esquina de Pulisic quedara apenas fuera del área. Robinson celebró con una voltereta lateral y un salto mortal hacia atrás.

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FUENTE: AP