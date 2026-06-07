Sandy Alcantara permite una carrera en 7 entradas y los Marlins vencen 4-1 a Rays

El abridor dominicano de los Marlins de Miami Sandy Alcantara lanza en la primera entrada del juego ante los Rays de Tampa Bay el domingo 7 de junio del 2026. (AP Foto/Marta Lavandier) AP

Kyle Stowers conectó un sencillo y pegó un elevado de sacrificio para que los Marlins tomaran ventaja y ganaran la serie de tres juegos para terminar 3-3 esta temporada contra su rival del mismo estado.

Los Marlins, que el sábado usaron a siete lanzadores en una victoria 4-3, confiaron en Alcantara (5-4) para que les diera profundidad. Y el veterano derecho respondió con su segunda apertura consecutiva de siete entradas o más y la quinta de la temporada. Alcantara permitió cinco hits, dio una base por bolas y golpeó a un bateador.

Michael Petersen relevó a Alcantara y lanzó una octava entrada perfecta. Anthony Bender sorteó una base por bolas al primer bateador para conseguir su segundo salvamento.

López conectó un triple productor con un out y anotó con el elevado de Stowers al jardín izquierdo profundo para darle a Miami ventaja de 2-1 en la sexta.

Garrett Cleavinger (1-2) relevó al abridor de Tampa Bay, Griffin Jax, y otorgó base por bolas a Liam Hicks. López siguió con un batazo hacia la zona de advertencia en el jardín derecho-central, con el que Hicks anotó desde primera.

Los Marlins ampliaron la ventaja a 4-1 ante el exabridor Steven Matz en la séptima sin conectar hit.

El dominicano Esteury Ruiz y Jakob Marsee recibieron bases por bolas con un out y completaron con éxito un doble robo. Ambos anotaron cuando el receptor Hunter Feduccia dejó caer el tiro del campocorto Taylor Walls, después de que Walls fildeó un rodado de Joe Mack e intentó poner out a Ruiz en el plato.

El cubano Yandy Díaz puso a Tampa Bay en la pizarra con un sencillo productor en la tercera. Walls llegó a base por elección del fildeador y luego se robó la segunda antes de que Díaz conectara una línea que cayó en el jardín central.

FUENTE: AP