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Sandy Alcántara logra su tercer salvamento en el triunfo 5-3 de los Marlins

MIAMI (AP) — El líder de entradas lanzadas en las Grandes Ligas, Sandy Alcántara, consiguió su tercer salvamento, Heriberto Hernández y Griffin Conine conectaron jonrones y los Marlins de Miami vencieron 5-3 a los Bravos de Atlanta, ya clasificados a los playoffs, en el cierre de la temporada regular el domingo.

Sandy Alcántara, lanzador de los Marlins de Miami, trabaja durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Bravos de Atlanta, el domingo 27 de septiembre de 2026, en Miami. (AP Foto/Michael Laughlin)
Sandy Alcántara, lanzador de los Marlins de Miami, trabaja durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Bravos de Atlanta, el domingo 27 de septiembre de 2026, en Miami. (AP Foto/Michael Laughlin) AP

El dominicano Alcántara sorteó un error en un noveno inning sin hits para mantenerse perfecto en tres oportunidades de salvamento. El as de los Marlins terminó 13-11 con una efectividad de 3,87 en 33 aperturas y tres apariciones como relevista.

Atlanta, campeón del Este de la Liga Nacional, que recibe a Filadelfia en una Serie de Comodines al mejor de tres que comienza el martes, terminó 94-68 para una mejora de 18 victorias respecto al cuarto puesto del año pasado.

Miami mejoró en una victoria hasta 80-82, pero cerró con su tercera temporada perdedora consecutiva y la 15ta en 17 años.

El toletero de los Bravos Matt Olson y el infielder Ozzie Albies jugaron en todos los partidos esta temporada. Olson no se ha perdido un juego con Atlanta desde que se unió al club en 2022, y su racha de 944 juegos consecutivos comenzó el 2 de mayo de 2021, cuando estaba con los Atléticos de Oakland.

Otto López, de Miami, no jugó y terminó con 191 hits, la mayor cifra en las Grandes Ligas.

Los Marlins finalizaron 29nos en asistencia como locales con 1.221.018. ___

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