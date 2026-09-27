Sandy Alcántara logra su tercer salvamento en el triunfo 5-3 de los Marlins

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Sandy Alcántara, lanzador de los Marlins de Miami, trabaja durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Bravos de Atlanta, el domingo 27 de septiembre de 2026, en Miami. (AP Foto/Michael Laughlin) AP

El dominicano Alcántara sorteó un error en un noveno inning sin hits para mantenerse perfecto en tres oportunidades de salvamento. El as de los Marlins terminó 13-11 con una efectividad de 3,87 en 33 aperturas y tres apariciones como relevista.

Atlanta, campeón del Este de la Liga Nacional, que recibe a Filadelfia en una Serie de Comodines al mejor de tres que comienza el martes, terminó 94-68 para una mejora de 18 victorias respecto al cuarto puesto del año pasado.

Miami mejoró en una victoria hasta 80-82, pero cerró con su tercera temporada perdedora consecutiva y la 15ta en 17 años.

El toletero de los Bravos Matt Olson y el infielder Ozzie Albies jugaron en todos los partidos esta temporada. Olson no se ha perdido un juego con Atlanta desde que se unió al club en 2022, y su racha de 944 juegos consecutivos comenzó el 2 de mayo de 2021, cuando estaba con los Atléticos de Oakland.

Otto López, de Miami, no jugó y terminó con 191 hits, la mayor cifra en las Grandes Ligas.

Los Marlins finalizaron 29nos en asistencia como locales con 1.221.018. ___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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