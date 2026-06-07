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Sánchez vuelve al jonrón y los Cerveceros desatan 7 carreras en la sexta para barrer a Rockies

DENVER (AP) — El dominicano Gary Sánchez conectó un jonrón por primera vez desde el 14 de abril como parte de una sexta entrada de siete carreras, el novato Shane Drohan lanzó con eficiencia hasta la séptima y los Cerveceros de Milwaukee vencieron 12-4 a los Rockies de Colorado el domingo para completar una barrida de tres juegos.

Gary Sánchez, de los Cerveceros de Milwaukee, se enfila a primera base después de batear un cuadrangular frente al relevista de los Rockies de Colorado, Jaden Hill, en la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 7 de junio de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski)
Gary Sánchez, de los Cerveceros de Milwaukee, se enfila a primera base después de batear un cuadrangular frente al relevista de los Rockies de Colorado, Jaden Hill, en la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 7 de junio de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Los Cerveceros terminaron con 10 extrabases. Eso incluyó dos triples (uno de Andrew Vaughn, el primero suyo desde 2024), siete dobles (dos cada uno del venezolano Jackson Chourio y Garrett Mitchell) y el sexto jonrón de la temporada para Sánchez.

La explosión de Milwaukee en la sexta convirtió un déficit de 3-1 en una ventaja cómoda. Los Cerveceros lograron que los primeros siete bateadores de la entrada decisiva se embasaran antes de que se registrara un out. Sánchez dio el batazo grande con un cuadrangular de dos carreras. Estuvo cerca de volver a sacarla del parque en la séptima, pero el viento lo evitó.

Drohan (3-1) tuvo su salida más larga de la temporada, al lanzar seis entradas y un tercio y permitir tres carreras. Realizó unos económicos 83 lanzamientos.

La cuarta derrota consecutiva de los Rockies arruinó un momento memorable para el zurdo de los Rockies y oriundo de Denver Kyle Freeland, quien se convirtió en el líder histórico de la franquicia en entradas lanzadas. Freeland superó en la quinta el registro que pertenecía al lanzador de sinker Aaron Cook.

Freeland trabajó cinco entradas — ahora suma 1.313 y un tercio en su carrera — y permitió tres anotaciones. El relevista de los Rockies Jaden Hill (0-2) toleró cinco carreras y consiguió apenas un out.

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