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Sánchez consigue su 18ma victoria para liderar las Grandes Ligas en triunfo 7-2 de Filis ante Mets

NUEVA YORK (AP) — El dominicano Cristopher Sánchez consiguió su 18.ª victoria, la mayor cantidad en las Grandes Ligas, para guiar la victoria el domingo 7-2 de los Filis de Filadelfia ante los Mets de Nueva York.

El dominicano de los Filis de Filadelfia Cristopher Sánchez lanza en la segunda entrada ante los Mets de Nueva York el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Noah K. Murray)
El dominicano de los Filis de Filadelfia Cristopher Sánchez lanza en la segunda entrada ante los Mets de Nueva York el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Noah K. Murray) AP

Los Filis (86-70), que rescataron un empate en la serie de cuatro juegos, llegaron al domingo en el tercer puesto de comodín de la Liga Nacional, a un juego de los Cachorros de Chicago y Padres de San Diego y con una ventaja de cuatro juegos sobre los Diamondbacks de Arizona.

Sánchez permitió seis hits —incluido el jonrón de Bo Bichette en la sexta entrada— y ponchó a seis en 6 1/3 innings, con lo que rompió el empate con Sonny Gray, de los Medias Rojas de Boston, por el liderato de victorias en las Grandes Ligas.

El último lanzador de los Filis en liderar las mayores en victorias fue Steve Carlton, con 23 en 1982.

Justin Crawford conectó un triple de tres carreras y el venezolano Luis Arráez terminó con dos carreras impulsadas. Alec Bohm y Trea Turner aportaron cada uno un hit productor. Kyle Schwarber igualó su máximo de carrera con cuatro bases por bolas.

El novato Jonah Tong (2-2) permitió cuatro carreras y ponchó a cinco en 4 2/3 innings por los coleros Mets, que terminaron 36-45 en casa —su peor registro en Citi Field desde 2013, que fue de 33-48.

Los Mets atrajeron a 2.712.120 aficionados esta temporada, una caída de 5.870 aficionados por juego respecto a la temporada pasada —el descenso más pronunciado en las Grandes Ligas.

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