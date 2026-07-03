americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Samuel Basallo pega jonrón de 2 carreras y Orioles blanquean 3-0 a Reds con Rogers

CINCINNATI (AP) — El dominicano Samuel Basallo conectó un jonrón de dos carreras y Trevor Rogers salió de apuros durante cinco entradas, mientras los Orioles de Baltimore vencieron la noche del viernes por 3-0 a los Rojos de Cincinnati.

Samuel Basallo, de los Orioles de Baltimore, reacciona tras conectar un jonrón de dos carreras durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, en Cincinnati, el viernes 3 de julio de 2026. (Foto AP/Tanner Pearson)
Samuel Basallo, de los Orioles de Baltimore, reacciona tras conectar un jonrón de dos carreras durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, en Cincinnati, el viernes 3 de julio de 2026. (Foto AP/Tanner Pearson) AP

El 13.º jonrón de Basallo llegó ante el abridor Brady Singer para poner el marcador 3-0 en la tercera.

Rogers (6-7) limitó a Cincinnati a dos hits y ponchó a cuatro.

Rico Garcia lanzó dos entradas y el cubano Yennier Cano trabajó la octava. Con el relevista Ryan Helsley colocado en la lista de lesionados antes del juego, Tyler Wells lanzó la novena para completar la blanqueada de cuatro hits.

Fue el primer salvamento de Wells desde el 28 de septiembre de 2023.

Singer (3-8) permitió tres carreras —dos limpias— y tres hits en cinco entradas. Ponchó a seis y también igualó un máximo de su carrera con cinco bases por bolas.

El campocorto dominicano de los Rojos Elly De La Cruz, de 24 años, consiguió su base robada número 150 de por vida en la tercera entrada para convertirse en el jugador más joven de Cincinnati (desde 1900) en alcanzar esa marca desde Eric Davis, a los 25 años.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gabriel Martinelli festeja tras marcar el segundo gol de Brasil ante Japón en el partido de la ronda de 16vos de final, el lunes 29 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

Martinelli marca al final del descuento y Brasil vence a Japón 2-1 en el Mundial

Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Destacados del día

SOBRINO NIETO DE CASTRO ACUSA A MARCO RUBIO DE IMPONER 〝dependencia económica forzosa〞

SOBRINO NIETO DE CASTRO ACUSA A MARCO RUBIO DE IMPONER 〝dependencia económica forzosa〞

Air Europa limita equipaje extra a Cuba y deja varados a pasajeros en Madrid y Tenerife rumbo a La Habana

Air Europa limita equipaje extra a Cuba y deja varados a pasajeros en Madrid y Tenerife rumbo a La Habana

Anna Bensi sale llorando tras casi 11 horas retenida en la PNR de Alamar y recibe aplausos

Anna Bensi sale llorando tras casi 11 horas retenida en la PNR de Alamar y recibe aplausos

Candidato republicano al Congreso se registra como agente extranjero de Cuba y colabora con El Cangrejo

Candidato republicano al Congreso se registra como agente extranjero de Cuba y colabora con El Cangrejo

Arrestan al actor venezolano Franklin Virgüez en Doral por presunta exposición indecente en club de campo

Arrestan al actor venezolano Franklin Virgüez en Doral por presunta exposición indecente en club de campo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter