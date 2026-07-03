Samuel Basallo pega jonrón de 2 carreras y Orioles blanquean 3-0 a Reds con Rogers

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Samuel Basallo, de los Orioles de Baltimore, reacciona tras conectar un jonrón de dos carreras durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, en Cincinnati, el viernes 3 de julio de 2026. (Foto AP/Tanner Pearson) AP

El 13.º jonrón de Basallo llegó ante el abridor Brady Singer para poner el marcador 3-0 en la tercera.

Rogers (6-7) limitó a Cincinnati a dos hits y ponchó a cuatro.

Rico Garcia lanzó dos entradas y el cubano Yennier Cano trabajó la octava. Con el relevista Ryan Helsley colocado en la lista de lesionados antes del juego, Tyler Wells lanzó la novena para completar la blanqueada de cuatro hits.

Fue el primer salvamento de Wells desde el 28 de septiembre de 2023.

Singer (3-8) permitió tres carreras —dos limpias— y tres hits en cinco entradas. Ponchó a seis y también igualó un máximo de su carrera con cinco bases por bolas.

El campocorto dominicano de los Rojos Elly De La Cruz, de 24 años, consiguió su base robada número 150 de por vida en la tercera entrada para convertirse en el jugador más joven de Cincinnati (desde 1900) en alcanzar esa marca desde Eric Davis, a los 25 años.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP