Samsung enfrenta huelga tras fracaso de negociaciones salariales con sindicato

Miembros del sindicato de Samsung Electronics muestran carteles durante una protesta para reclamar bonus más altos en el complejo de chips informáticos en Pyeongtaek, Corea del Sur, el 23 de abril de 2026. Los carteles dicen "Retiren la limitación a los bonus". (AP Foto/Ahn Young-joon) AP

Funcionarios gubernamentales han amenazado con invocar poderes de emergencia, que se usan en contadas ocasiones, para forzar un acuerdo en Samsung, donde el sindicato —que representa a unos 74.000 trabajadores— afirma que la empresa no ha ofrecido una compensación adecuada pese a sus crecientes beneficios, impulsados por el auge global de la inteligencia artificial.

Después de que la última ronda de conversaciones terminara sin avances el miércoles, el líder sindical Choi Seung-ho declaró a reporteros que los trabajadores sindicalizados iniciarán una huelga de 18 días a partir del jueves.

Tanto el sindicato como la dirección se responsabilizaron mutuamente por no haber alcanzado un acuerdo. Choi acusó a la empresa de negarse a aceptar una propuesta mediada por el gobierno, cuyos detalles se negó a revelar. El grupo, por su parte, acusó al sindicato de exigir paquetes de compensación excesivos para los trabajadores de unidades que operan con pérdidas.

Ambas partes indicaron que continuarán los esfuerzos para llegar a un acuerdo, pero no estaba claro si podrían volver a sentarse a negociar más tarde en el día.

La empresa y su rival local, SK Hynix, producen juntas cerca de dos tercios de los chips de memoria del mundo, cuya demanda está experimentando un fuerte crecimiento impulsada por la inteligencia artificial. Samsung reportó el mes pasado que su beneficio operativo del trimestre de enero a marzo se multiplicó por ocho hasta un récord de 57,2 billones de wones (38.000 millones de dólares).

Los líderes sindicales han exigido una estructura de compensación en la que Samsung se comprometa a destinar el 15% de su beneficio operativo anual a bonificaciones para los empleados y elimine los topes a esos pagos, que actualmente están limitados al 50% de los salarios anuales. La dirección sostiene que esos reclamos son excesivos y cita la naturaleza altamente cíclica del negocio de los semiconductores.

El primer ministro, Kim Min-seok, afirmó en una declaración televisada el domingo que la huelga podría causar hasta 100 billones de wones (66.000 millones de dólares) en daños económicos al interrumpir los procesos de fabricación de semiconductores, altamente complejos, de Samsung.

Una corte local cedió parcialmente el lunes a la solicitud de la empresa de una orden judicial contra la huelga prevista, al dictaminar que el sindicato debe mantener ciertos niveles de personal para evitar daños a las instalaciones y los materiales y garantizar la seguridad de las operaciones. El Tribunal del Distrito de Suwon también prohibió a los sindicalistas ocupar instalaciones y oficinas clave.

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El periodista de The Associated Press Hyung-jin Kim contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP