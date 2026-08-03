Salvadoreño muere en cárcel de inmigración en Nueva Jersey, dice el ICE

ARCHIVO - La policía intenta contener a los manifestantes que empujan las vallas frente al centro de detención Delaney Hall, durante una protesta contra el traslado de detenidos y las políticas federales de inmigración, el 30 de mayo de 2026, en Newark, Nueva Jersey. (AP Foto/Andres Kudacki, archivo) AP

Edwin López Cornejo, de 41 años, estaba recluido en Delaney Hall, en Newark, después de ser arrestado el 18 de junio, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). López Cornejo, a quien el gobierno acusó de ingresar a Estados Unidos de manera ilegal, falleció el sábado, indicó la agencia. La causa oficial de su muerte se dará a conocer tras un examen médico adicional, de acuerdo con el ICE.

Políticos de filiación demócrata y grupos defensores de los derechos civiles en Nueva Jersey cuestionaron si la muerte pudo haberse evitado, al señalar que tenían poca confianza en que las personas detenidas en la instalación —con capacidad para 1.000 camas— estuvieran recibiendo la atención adecuada.

“Esta no es la primera muerte de un detenido en Delaney Hall y, si no hay una acción decisiva, no será la última", expresó el senador demócrata Cory Booker en un comunicado. "Yo mismo he visitado la instalación y he sido testigo de estas condiciones de primera mano, así que lo digo con claridad: Delaney Hall debe cerrarse de inmediato y de forma permanente”.

El ICE sostuvo que López Cornejo “recibió la atención médica adecuada y fue atendido por profesionales de la salud” mientras estuvo bajo custodia.

El fallecimiento es el segundo en Delaney Hall desde que empezó el segundo mandato del presidente Donald Trump, según un seguimiento de The Associated Press. Otro hombre de 41 años, el haitiano Jean Wilson Brutus, murió repentinamente tras desplomarse en diciembre, en lo que un médico forense determinó que fue una muerte natural debido a una obstrucción pulmonar.

En total, al menos 56 personas han fallecido bajo custodia del ICE durante el segundo mandato de Trump. López Cornejo es el segundo originario de El Salvador, después de la muerte en septiembre de Norlan Guzmán Fuentes, quien fue asesinado durante un ataque de un francotirador contra una oficina de campo del ICE en Dallas.

Las personas recluidas en la instalación de Newark han pedido mejores condiciones de vida y una mejor atención médica, ya que aseguran que a algunos se les está negando medicación. Previamente este año, algunos iniciaron una huelga de hambre, según Cosecha, un grupo de defensa de los inmigrantes.

La instalación también ha sido un punto clave de tensión en las protestas contra la ofensiva migratoria de Trump. Algunos manifestantes han intentado impedir el ingreso y la salida de vehículos.

Trump y sus colaboradores han defendido las operaciones del centro, y han negado que haya alguna huelga de hambre, abusos o malas condiciones en su interior.

La instalación es propiedad de Geo Group, un contratista privado de prisiones que opera varios centros de detención en todo el país. El contratista no respondió de momento a un correo electrónico en el que se le solicitaban comentarios.

La gobernadora de Nueva Jersey, la demócrata Mikie Sherrill, dijo que su gobierno está trabajando para comprender mejor los hechos en torno a su muerte.

“Al mismo tiempo, seguimos enfrentando obstrucciones en nuestros esfuerzos por realizar una inspección sanitaria completa de la instalación", explicó en un comunicado. "Cada intento de bloquear la supervisión plantea serias dudas sobre lo que está ocurriendo dentro de Delaney Hall y sobre lo que quienes operan la instalación están tratando de ocultar”.

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El periodista de The Associated Press Ryan Foley, en Iowa City, Iowa, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP