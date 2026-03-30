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Salvador Pérez y los Reales, impecables en los desafíos del ABS en su primer fin de semana

El venezolano Salvador Pérez y los Reales de Kansas City han sido los mejores a la hora de aprovechar sus desafíos “robóticos” durante el primer fin de semana del Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS, por sus siglas en inglés).

El venezolano Salvador Pérez de los Reales de Kansas City batea un jonrón solitario en la séptima entrada ante los Bravos de Atlanta el sábado 28 de marzo del 2026. (AP Foto/Colin Hubbard)
El venezolano Salvador Pérez de los Reales de Kansas City batea un jonrón solitario en la séptima entrada ante los Bravos de Atlanta el sábado 28 de marzo del 2026. (AP Foto/Colin Hubbard) AP

Pérez lideró a todos los receptores al terminar 4-0 en desafíos, mientras que sus compatriotas Heliot Ramos, de San Francisco, y Eugenio Suárez, de Cincinnati, fueron los únicos bateadores que quedaron 2-0 —Suárez ganó sus apelaciones en lanzamientos consecutivos. Mike Trout, tres veces Jugador Más Valioso (MVP) de los Angelinos de Los Ángeles, tiene marca de 3-1 en desafíos.

El venezolano Ronald Acuña Jr., de Atlanta, fue el único bateador que terminó 0-2.

Kansas City y Arizona fueron los únicos equipos perfectos.Los Reales tienen marca de 4-0 y Arizona 3-0. Houston quedó 0-6 y San Luis 0-3.

Muchos equipos han intentado guardar sus desafíos para situaciones de alta presión.

“Conteos de 1-1. Conteos que van a terminar el turno al bate. Esos son momentos importantes para desafiar”, explicó el mánager de los Filis, Rob Thomson, cuyo equipo terminó 4-3.

Los desafíos tuvieron una tasa de éxito del 53,7% a lo largo de 47 juegos. Hubo 175 desafíos, un promedio de 3,7 por partido.

Los receptores acertaron en 59 de 92 desafíos, para una tasa del 64%, pero los bateadores lo hicieron en 33 de 78, para un 42%. Hubo apenas cinco desafíos por parte de lanzadores: Ryan Helsley, de Baltimore, y Hogan Harris, de los Atléticos, ganaron; y el puertorriqueño Edwin Díaz, de los Dodgers de Los Ángeles Los Ángeles, el dominicano Roddery Muñoz, de Houston, y Zach Pop, de Filadelfia, perdieron.

Los bateadores de Cincinnati terminaron 6-0, mientras que los bateadores de los Bravos quedaron 0-4.

C.B. Bucknor tuvo los peores resultados del ABS entre los umpires, cuando seis de ocho desafíos a sus decisiones resultaron exitosos durante la victoria de Cincinnati por 6-5 en 11 entradas el sábado. Las seis decisiones revertidas involucraron strikes que se cambiaron a bolas. Las dos decisiones confirmadas involucraron una bola y un strike.

Alex Cora, de Boston, fue expulsado en ese juego por Bucknor por discutir una decisión de swing detenido.

“Me siento mal por ellos porque todo el mundo tiene un mal día”, manifestó Thomson sobre los umpires. “Lo último que quieres ver es que alguien quede en ridículo. No me importa quién sea: jugador, entrenador, umpire. No quiero ver nunca a nadie quedar en ridículo jugando este deporte”.

Derek Shelton, de Minnesota, se convirtió en el primer mánager expulsado por discutir una decisión del ABS el domingo. Fue expulsado en la novena entrada de un juego contra Baltimore después de quejarse de que Helsley esperó demasiado para hacer la señal de pedir una revisión.

Bajo el sistema ABS que comenzó esta temporada, los equipos pueden apelar decisiones sobre la zona de strike ante un sistema basado en 12 cámaras Hawk-Eye que miden si un lanzamiento cruza la zona de strike con una precisión de aproximadamente una sexta parte de una pulgada.

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El periodista deportivo de AP Dan Gelston contribuyó a este informe.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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