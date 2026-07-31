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Sal Stewart conecta jonrón de 2 carreras e impulsa 4 en triunfo de Rojos, 8-7 ante Piratas

CINCINNATI (AP) — Sal Stewart conectó un jonrón de dos carreras, impulsó cuatro y anotó la que significó el viernes la victoria con remontada de los Rojos de Cincinnati, 8-7 sobre los Piratas de Pittsburgh.

Sal Stewart, de los Rojos de Cincinnati, arroja su bate, tras conectar un hit ante los Piratas de Pittsburgh, el viernes 31 de julio de 2026 (AP Foto/Tanner Pearson)
Sal Stewart, de los Rojos de Cincinnati, arroja su bate, tras conectar un hit ante los Piratas de Pittsburgh, el viernes 31 de julio de 2026 (AP Foto/Tanner Pearson) AP

El sencillo de dos carreras de Stewart ante el dominicano Wilber Dotel (1-4) en la octava entrada empató el encuentro 7-7. Stewart anotó la carrera de la ventaja desde tercera por un error de fildeo de Brandon Lowe.

Emilio Pagán (4-1) ponchó a uno en una entrada por Cincinnati.

Los Piratas perdían 5-4 con dos outs en la octava entrada, pero tres sencillos productores consecutivos de Henry Davis, Jake Mangum y Lowe los pusieron al frente por 7-5.

El derecho de los Rojos Hunter Greene, de quien se ha hablado en especulaciones de canje, hizo su quinta apertura desde que salió de la lista de lesionados. Permitió cuatro carreras limpias con siete hits, además de dos bases por bolas y cuatro ponches.

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FUENTE: AP

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