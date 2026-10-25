Saints no capitalizan su semana en París y pierden 16-10 ante Steelers

El corredor de los Saints de Nueva Orleans Alvin Kamara tackleado por el cornerback de los Steelers de Pittsburgh Jalen Ramsey en el encuentro en Francia del domingo 25 de octubre del 2026. (AP Foto/Steve Luciano) AP

Los Saints tenían grandes expectativas para su gran semana en París, pero regresan a Nueva Orleans con marca de 2-5 y preguntas tras su derrota el domingo 16-10 ante los Steelers de Pittsburgh en el Stade de France.

“Tenemos que profundizar en esto. Tenemos que evaluarlo”, manifestó el entrenador Kellen Moore. “Tenemos que sacar la emoción de esto. Todos estamos frustrados y hay muchas emociones alrededor de esto. Hay que quitarle los sentimientos y, de verdad, simplemente evaluarlo y encontrar cuáles son los siguientes pasos”.

El gerente general de los Saints, Mickey Loomis, había iniciado la semana pidiendo paciencia con un “equipo joven, en desarrollo”.

Pero su entrenador de 38 años enfrentó muchas preguntas sobre cambios, especialmente sobre un juego terrestre que produjo apenas 18 yardas. Los Saints tienen semana de descanso la próxima semana, lo que ofrece tiempo para hacer mejoras, señaló Moore.

A Moore, en su segundo año al mando, le preguntaron en qué punto considerará cambios.

“Cada vez que entras a una semana de descanso, entras en modo de evaluación en cuanto a identificar las cosas en las que necesitas trabajar y resolverlas”, explicó.

Luego le preguntaron si eso incluye posibles cambios en el cuerpo técnico.

“Tenemos que evaluar todo. No voy a precipitarme con nada ahora mismo”, indicó Moore. “Tenemos que mejorar, y nos vamos a enfocar en eso”.

Moore dijo que no creía que la llegada tardía del pateador Daniel Carlson a París esta semana —su esposa estaba a punto de dar a luz— fuera un factor para que fallara un gol de campo de 52 yardas en el cuarto cuarto.

Shough alza la voz

El quarterback de los Saints, Tyler Shough, asumió la culpa por lanzar una intercepción en la zona roja en el tercer cuarto cuando el linebacker de los Steelers, Payton Wilson, se adelantó a un pase corto destinado a Chris Olave.

“Era el lugar correcto a donde ir. Tengo que ponerla un poco más hacia afuera, así que eso es culpa mía”, expresó Shough.

Luego los Steelers avanzaron en sentido contrario y el gol de campo de 39 yardas de Chris Boswell aumentó su ventaja a 16-10.

Después del partido, Shough habló con el vestidor.

“Dije que tenemos a los tipos correctos en el edificio. Vamos en la dirección correcta. Estuvimos a un par de jugadas de ganar ese partido”, afirmó. “Estamos haciendo las cosas correctas, moviendo el balón. Tenemos que corregir algunas cosas en el juego terrestre”.

Shough completó 30 de 38 pases para 278 yardas, un touchdown y la intercepción. Alvin Kamara atrapó siete pases para 57 yardas.

“Necesitamos ir en ascenso hacia donde queremos estar”, dijo Shough. “Eso es la grandeza y eso es fútbol de playoffs. Somos capaces de eso, pero ahora mismo tenemos que evaluar y tenemos que corregir esas cosas”.

Nueva Orleans no llega a los playoffs desde la temporada 2020.

El viaje a París fue significativo para los Saints como organización. Son el único equipo con derechos de marketing asignados por la NFL en Francia y han utilizado canales de redes sociales en francés para atraer aficionados.

Benson ha ayudado a recaudar fondos para la restauración de la Catedral de Notre Dame. Estuvo entre los VIP que se reunieron con el presidente francés Emmanuel Macron para “hablar del partido del domingo y del futuro a largo plazo de la NFL en París”.

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FUENTE: AP