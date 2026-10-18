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Sacerdote muere impactado por crucifijo durante transmisión en directo en Ecuador

QUITO (AP) — Un sacerdote que oficiaba una misa nocturna en la ciudad costera de Guayaquil, en el suroeste de Ecuador, murió la noche del sábado impactado por una cruz mientras la ceremonia se transmitía en directo.

Las impactantes imágenes muestran el momento en que el pesado crucifijo se desprende de la parte superior de la pared y cae con fuerza sobre la cabeza del religioso que se encontraba en el altar liderando la misa y no pudo percatarse del hecho.

La ceremonia religiosa era transmitida en redes sociales y también captó los gritos de auxilio de los presentes.

Posteriormente la Arquidiócesis de la ciudad, ubicada 265 kilómetros al suroeste de Quito, informó mediante un comunicado que el religioso falleció.

Lo identificó como el sacerdote Patricio Sánchez, párroco de la iglesia Perpetuo Socorro y expresó su solidaridad con la congregación “redentorista” a la que pertenecía.

Las autoridades no se han pronunciado sobre la causa del desprendimiento de la cruz.

La Congregación del Santísimo Redentor fue fundada en 1732 y tiene presencia en 80 países.

FUENTE: AP

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