Sabastian Sawe dice que pasó pruebas estrictas antes de bajar de 2 horas en maratón

Sabastian Sawe posa con unas gafas de sol con los anillos olímpicos durante una entrevista con The Associated Press tras haber ganado el Maratón de Londres, el lunes 27 de abril de 2026. (AP Foto/Kin Cheung) AP

El keniano de 29 años logró lo que durante mucho tiempo se consideró impensable al ganar el Maratón de Londres el domingo con un tiempo de 1 hora, 59 minutos y 30 segundos.

En los últimos años ha habido una serie de casos de dopaje de alto perfil que involucran a corredores kenianos, en particular el de Ruth Chepng’etich , la plusmarquista mundial femenina de maratón que recibió una sanción de tres años en octubre.

Por ello, de acuerdo con sus entrenadores y su equipo de representación, Sawe indicó que se ofreció voluntariamente a someterse a “múltiples” controles antidopaje para disipar cualquier sospecha sobre sus propias actuaciones, incluidas las victorias en los maratones de Berlín y Londres del año pasado.

“El dopaje se ha convertido en un cáncer en mi país”, dijo Sawe a periodistas.

Sawe explicó que él y su equipo decidieron mantener un estricto régimen de pruebas porque la posibilidad de que la gente mirara sus resultados “con muchas dudas no era buena”, y quería “mostrarle al mundo que podemos correr limpios y también correr rápido”.

La BBC, que posee los derechos de transmisión del Maratón de Londres, informó que Adidas aportó 50.000 dólares a la Athletics Integrity Unit, el organismo antidopaje del atletismo, para someter a Sawe a pruebas frecuentes durante un periodo de 12 meses, incluidos 25 controles fuera de competición previos al Maratón de Berlín en septiembre y una cifra similar antes de la carrera de Londres.

La Athletics Integrity Unit no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press sobre el régimen de pruebas de Sawe.

Sawe está instando a otros corredores a ofrecerse voluntariamente para someterse a más controles antidopaje.

“Todos se sentirán cómodos corriendo con su compañero atleta porque no habrá dudas pensando (que) alguien está usando lo que él está usando”, manifestó. “Y por eso es importante correr limpio y mostrarle al mundo (que) el talento, con trabajo duro, disciplina y paciencia”, puede conducir a grandes logros.

Sawe también atribuyó a su calzado el haberle ayudado a batir el récord de maratón por unos asombrosos 65 segundos en la carrera del domingo.

Llevó una zapatilla Adidas que pesaba menos de la mitad del peso de una zapatilla de correr promedio. Después de la carrera, levantó la zapatilla, que tenía escrito al lado su tiempo ganador.

“La zapatilla es muy buena, muy ligera, cómoda y brinda mucho soporte”, comentó, “y me está empujando hacia adelante”.

Sawe ya era una superestrella del maratón, pero de repente se ha convertido en una sensación mundial, algo a lo que el keniano, de voz suave, tendrá que acostumbrarse.

“Estar en los libros de historia no es algo fácil”, expresó. “Así que significa mucho para mí en mi vida y estoy muy feliz”.

Sawe contó que mantuvo las cosas simples después de su carrera récord mundial.

“Solo celebré con estilo: simplemente me relajé, dormí bien y me desperté”, señaló.

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Douglas informó desde Sundsvall, Suecia.

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FUENTE: AP