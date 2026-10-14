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Sabalenka y Pegula se despiden temprano del Abierto de Wuhan

WUHAN, China (AP) — La primera cabeza de serie Aryna Sabalenka salvó nueve puntos de partido antes de terminar perdiendo el miércoles en tres sets ante Ann Li en el Abierto de Wuhan, en un dramático duelo de dieciseisavos de final en el que la ganadora de cuatro torneos de Grand Slam necesitó atención médica en su rodilla derecha.

Aryna Sabalenka durante su partido contra Nikola Bartunkova en el Abierto de China, el domingo 4 de octubre de 2026, en Beijing. (AP Foto/Achmad Ibrahim)
Aryna Sabalenka durante su partido contra Nikola Bartunkova en el Abierto de China, el domingo 4 de octubre de 2026, en Beijing. (AP Foto/Achmad Ibrahim) AP

Li remontó un 4-2 en contra en el segundo set para vencer a Sabalenka, tricampeona del torneo, por 3-6, 6-4, 7-6 (5). La estadounidense selló el triunfo con su décimo punto de partido, aunque fue el primero con su propio saque.

Sabalenka suma ahora dos derrotas consecutivas. Venía de caer ante Nikola Bartunkova en los dieciseisavos de final del Abierto de China la semana pasada. Su torneo anterior había sido el Abierto de Estados Unidos, donde perdió la final ante Elena Rybakina.

Sabalenka perdió 4-1 en el set decisivo cuando recibió tratamiento en la rodilla derecha, que ya estaba vendada. Luego quedó 5-2 abajo, pero se recuperó hasta el 5-5 y llevó el set a un desempate. Li conectó un potente golpe de derecha ganador en su último punto de partido para lograr una de las victorias más importantes de su carrera.

Antes, la segunda preclasificada Jessica Pegula desperdició tres puntos de partido y perdió ante Jelena Ostapenko en tres sets, en el primer encuentro de la estadounidense en más de un mes.

Ostapenko ganó 2-6, 7-6 (7), 6-3 en una improbable remontada en dieciseisavos de final que incluyó salvar puntos de partido en tres ocasiones en el segundo set frente a Pegula, quien no jugaba desde que perdió ante Sabalenka en las semifinales del US Open.

Pegula, finalista en Wuhan el año pasado, se tomó un descanso prolongado —se perdió torneos en Singapur y Beijing— debido al desgaste físico de su apretada agenda durante el verano.

Iga Swiatek lo tuvo mucho más fácil y avanzó a octavos de final con una victoria por 6-2, 6-1 sobre Magdalena Frech.

La ganadora de seis torneos de Grand Slam empezó lenta ante su compatriota polaca: cedió temprano un juego de servicio y quedó 2-0 abajo, antes de ganar seis juegos seguidos para llevarse el primer set. Mantuvo el impulso al ganar cuatro juegos consecutivos para abrir el segundo set.

Swiatek es la séptima preclasificada en el torneo 1000 de la WTA. Alcanzó los cuartos de final del reciente Abierto de China en Beijing.

En otros partidos de segunda ronda, la número 5 Elina Svitolina venció a Liudmila Samsonova por 6-2, 5-7, 6-2, y Sonay Kartal, número 170 del ranking, dio la sorpresa al derrotar a la novena preclasificada Belinda Bencic por 6-0, 7-5. La sexta cabeza de serie Karolina Muchova superó a Caty McNally por 3-6, 7-6 (1), 7-6 (4) y a continuación enfrentará a Diana Shnaider.

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Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP

FUENTE: AP

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