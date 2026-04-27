Sabalenka evita susto por virus en el Abierto de Madrid y sorpresa de Osaka en defensa del título

Aryna Sabalenka devuelve ante Naomi Osaka durante el Abierto de Madrid, el lunes 27 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández) AP

Un virus estomacal o una intoxicación alimentaria ha afectado a Coco Gauff, Marin Cilic y a algunos otros, lo que ha generado cierta preocupación.

La número 1 Aryna Sabalenka evitó el lunes en la cancha una sorpresa ante Naomi Osaka y comentó que intenta evitar enfermarse siguiendo una dieta sencilla de pechuga de pollo, arroz y ensalada.

El rumor entre las jugadoras y los jugadores era que la culpa la tenían unos tacos de camarón en mal estado.

Sabalenka tocó madera. “Hasta ahora, todo bien", dijo la bielorrusa entre risas. "Escuché que tengo que evitar esos tacos. Me quedo con la misma comida, la misma comida que he estado comiendo desde el principio del torneo”.

Añadió que estaba pasando el menor tiempo posible en el recinto del complejo de tenis Caja Mágica.

“Trato de no quedarme demasiado tiempo”, indicó. “Vitamina C extra, supongo, IM8 extra, y estoy lista para seguir, ojalá”.

Gauff vomitó en la cancha camino a una victoria sobre Sorana Cirstea el domingo. Cilic no pudo disputar su partido contra João Fonseca el viernes.

“Lamentablemente, me intoxiqué con comida”, explicó Cilic. “Después de intentar recuperarme toda la noche, mi cuerpo lamentablemente está agotado y no está al nivel adecuado para entrar en la batalla”.

Remontada de Sabalenka

Sabalenka se recuperó tras ceder el primer set y quedar un quiebre abajo ante Osaka en su duelo de cuarta ronda.

Acabó imponiéndose por 6-7 (1), 6-3, 6-2 en 2 horas y 20 minutos para alcanzar los cuartos de final y mantenerse en camino de revalidar su título.

“Dios mío, fue un nivel increíble”, manifestó Sabalenka. “Ella jugó un tenis increíble. Siento que simplemente tuve suerte en un par de golpes en el tercer set, por eso se fue tan rápido. Me alegra que brindara esa pelea. Tuve que luchar para elevar mi juego”.

Sabalenka encadenó su 15ta victoria y avanzó a su 17ta ronda de cuartos de final consecutiva. No ha perdido antes de esa ronda desde febrero de 2025 en Dubái. La bielorrusa dijo que su equipo la siguió empujando a “seguir luchando, seguir adelante”.

“Estoy muy feliz de no haberme rendido y de haber seguido empujando hasta el último punto”, expresó Sabalenka.

El desempate más largo desde 2024

Acto seguido, Sabalenka enfrentará a la estadounidense Hailey Baptiste, quien derrotó a 6-1, 6-7 (14), 6-3 a la suiza Bencic después de perder el segundo set en el desempate regular más largo a nivel WTA desde 2024, según la gira femenina.

Baptiste rompió la raqueta contra su pierna por frustración tras perder un set en el que desperdició seis puntos de partido, incluidos cinco durante el desempate.

La estadounidense, 32 en el ranking, pudo recuperarse y sellar la victoria en 2 horas y 42 minutos.

La frustración de Rybakina con el canto de líneas

Elena Rybakina, la número 2 del mundo, dijo que no confía en el sistema electrónico de canto de líneas en Madrid. Se quejó con la jueza de silla después de que a su rival Zheng Qinwen le concedieran un ace en el segundo set. Rybakina sostuvo que la marca en la cancha estaba fuera. La jueza se negó a inspeccionar la marca y respaldó al sistema. Rybakina finalmente ganó en tres sets el domingo.

“Bueno, con esto, no voy a confiar en absoluto”, declaró Rybakina. “Porque no había ninguna marca ni siquiera cercana a lo que mostró la televisión”.

Sintió que fue una situación similar a lo que le ocurrió el año pasado en Madrid a Alexander Zverev, cuando terminó agarrando su teléfono celular y tomando una foto de una marca por una supuesta decisión equivocada. Zverev recibió una advertencia por conducta antideportiva.

“No puedes no verlo”, afirmó Rybakina. “Es como un punto robado. Entiendo que era su saque y que estaba sacando muy bien, pero es realmente frustrante”.

Jódar, el único español que queda

Daniel Mérida sucumbió 6-4, 6-2 ante Stefanos Tsitsipas y Alejandro Davidovich Fokina cayó 6-3, 6-1 contra el campeón defensor Casper Ruud, lo que dejó al adolescente Rafael Jódar como el único español que sigue en el torneo.

Jódar, quien a sus 19 años asoma como una de las estrellas prometedoras del circuito masculino, necesitó tres sets el domingo para superar al brasileño Fonseca, otra sensación adolescente.

El número 2 Carlos Alcaraz, máximo referente de España, se retiró del torneo en casa por una lesión en la muñeca derecha.

Intercambio inusual

Hubo un intercambio inusualmente largo en el partido entre Ruud y Davidovich Fokina cuando el español recurrió a 15 globos consecutivos hacia el fondo de la cancha.

Las devoluciones altas en el intercambio de 32 golpes impidieron que Ruud atacara hasta que una pelota quedó un poco corta y le permitió soltar un potente golpe de derecha y llevarse el punto.

En el partido entre Francisco Cerúndolo y Luciano Darderi, Cerúndolo ganó un punto después de estirarse por encima de la red para alcanzar una devolución alta que giró de regreso hacia el lado de la cancha de Darderi. Cerúndolo ganó el partido 6-2, 6-3.

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FUENTE: AP