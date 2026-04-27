Sabalenka evita susto por virus en el Abierto de Madrid y sorpresa de Osaka; caen Gauff y Rybakina

Aryna Sabalenka, de Bielorrusia, devuelve la pelota a Naomi Osaka, de Japón, durante el torneo de tenis Mutua Madrid Open en Madrid, el lunes 27 de abril de 2026. (Foto AP/Manu Fernández) AP

Un virus estomacal o una intoxicación alimentaria afectó a Iga Swiatek, Coco Gauff, Marin Cilic y a algunos otros, lo que ha generado cierta preocupación.

La número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, evitó el lunes en la cancha una sorpresa ante Naomi Osaka y comentó que intenta evitar enfermarse siguiendo una dieta sencilla de pechuga de pollo, arroz y ensalada.

El rumor entre las jugadoras era que la culpa la tenían unos tacos de camarón en mal estado.

“Hasta ahora, todo bien. Escuché que tengo que evitar esos tacos (risas). Me quedo con la misma comida, la misma comida que he estado comiendo desde el principio del torneo”, indicó Sabalenka y tocó madera.

Sabalenka señaló que pasa el menor tiempo posible en el recinto del complejo de tenis Caja Mágica.

“Trato de no quedarme demasiado tiempo”, indicó. “Vitamina C extra, supongo, IM8 extra, y estoy lista para seguir, ojalá”.

Gauff vomitó en la cancha camino a una victoria sobre Sorana Cirstea el domingo. La estadounidense no mostró señales de enfermedad el lunes en su derrota 6-4, 1-6, 7-6 (5) ante Linda Noskova, finalista del año pasado con Sabalenka.

“He oído que hay algún virus circulando”, manifestó Swiatek, seis veces campeona de Grand Slam, después de retirarse de su partido en Madrid el sábado. “Me he sentido terrible”.

Cilic no pudo disputar su partido contra João Fonseca el viernes.

“Lamentablemente, tuve una intoxicación alimentaria”, explicó Cilic. “Después de intentar recuperarme toda la noche, mi cuerpo lamentablemente está agotado y no está al nivel adecuado para entrar en la batalla”.

Remontada de Sabalenka

Sabalenka se recuperó de ir abajo por un set y un quiebre ante Osaka en su duelo de cuarta ronda.

Se impuso a Osaka, la número 15, por 6-7 (1), 6-3, 6-2 en 2 horas y 20 minutos para alcanzar los cuartos de final y mantenerse en camino de defender su título.

“Dios mío, fue un nivel increíble”, expresó Sabalenka. “Ella jugó un tenis increíble. Siento que simplemente tuve suerte en un par de golpes en el tercer set, por eso se fue tan rápido. Me alegra que trajera esa pelea; tuve que luchar para elevar mi juego”.

Sabalenka ganó su 15to partido consecutivo y avanzó por 17ma ocasión a cuartos de final seguidos. No perdió antes de esa ronda desde febrero de 2025 en Dubái. La bielorrusa dijo que su equipo la siguió empujando a “seguir luchando, seguir adelante”.

“Estoy muy feliz de no haberme rendido y de haber empujado hasta el último punto”, afirmó Sabalenka.

El desempate más largo desde 2024

Sabalenka enfrentará a continuación a la estadounidense Hailey Baptiste, quien derrotó a Belinda Bencic 6-1, 6-7 (14), 6-3 después de perder el segundo set en el desempate regular más largo a nivel del circuito desde 2024, según la WTA.

Baptiste rompió la raqueta contra su pierna, frustrada, tras perder un set en el que desperdició seis puntos de partido, incluidos cinco durante el desempate.

La estadounidense, 32da del ranking, logró recomponerse y sellar la victoria en 2 horas y 42 minutos.

La frustración de Rybakina con el canto de líneas

La número 2 del mundo, Elena Rybakina, perdió en sets corridos ante la “lucky loser” Anastasia Potapova en un partido del lunes por la noche.

Rybakina dijo el domingo que no tenía confianza en el sistema electrónico de canto de líneas en Madrid. Se quejó con el juez de silla después de que a su rival, Zheng Qinwen, le concedieran un saque as en el segundo set. Rybakina sostuvo que la marca en la cancha estaba fuera. El juez se negó a inspeccionar la marca y respaldó al sistema. Rybakina finalmente ganó en tres sets el domingo.

“Bueno, con esta cosa, no voy a confiar en ella para nada”, dijo Rybakina. “Porque no había ninguna marca ni siquiera cercana a lo que mostró la televisión”.

Sintió que era una situación similar a lo que le ocurrió al jugador Alexander Zverev el año pasado en Madrid, cuando terminó agarrando su teléfono celular y tomando una foto de una marca por una supuesta decisión equivocada. Zverev recibió una advertencia por conducta antideportiva.

“No puedes no verlo”, afirmó Rybakina. “Es como un punto robado. Entiendo que era su saque y que estaba sacando muy bien, pero es realmente frustrante”.

Jódar, el único español que queda

Daniel Mérida perdió ante Stefanos Tsitsipas 6-4, 6-2 y Alejandro Davidovich Fokina cayó ante el campeón defensor Casper Ruud 6-3, 6-1 el lunes, lo que dejó al joven de 19 años Rafael Jódar como el único español que sigue en el torneo.

Jódar, una de las estrellas prometedoras del circuito, necesitó tres sets para superar a Fonseca, otra sensación adolescente.

El número 2 del mundo, Carlos Alcaraz, el principal jugador actual de España, se retiró del torneo en casa por una lesión en la muñeca derecha.

Intercambio inusual

Hubo un intercambio inusualmente largo en el partido entre Ruud y Davidovich Fokina cuando el español recurrió a 15 globos consecutivos hacia el fondo de la cancha.

Las devoluciones altas en el intercambio de 32 golpes impidieron que Ruud atacara hasta que una pelota quedó un poco corta y le permitió soltar un potente golpe de derecha y llevarse el punto.

En el partido entre Francisco Cerúndolo y Luciano Darderi, Cerúndolo ganó un punto después de estirarse por encima de la red para alcanzar una devolución alta que giró de regreso hacia el lado de la cancha de Darderi. Cerúndolo ganó el partido 6-2, 6-3.

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FUENTE: AP