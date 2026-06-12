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Ryan Reynolds y Mike Myers, entre las celebridades en el 1er partido del Mundial en Canadá

TORONTO (AP) — El gol de Cyle Larin no sólo salvó el debut de Canadá en el Mundial el viernes. También le dio a un grupo de celebridades canadienses un motivo para zapatear y gritar.

Aficionados de Canadá y Bosnia/Herzegovina presencian el encuentro del Mundial entre ambos países el viernes 12 de junio de 2026 en Toronto (Sammy Kogan/The Canadian Press via AP)
Aficionados de Canadá y Bosnia/Herzegovina presencian el encuentro del Mundial entre ambos países el viernes 12 de junio de 2026 en Toronto (Sammy Kogan/The Canadian Press via AP) AP

El protagonista de “Deadpool” y copropietario del Wrexham, Ryan Reynolds; la figura de la NHL Connor McDavid, y el actor Mike Myers fueron algunos de los famosos canadienses entre los 43.002 aficionados anunciados el BMO Field para el primer partido del Mundial masculino en suelo canadiense.

Myers lució una camiseta de Canadá y un sombrero rojo tipo pescador. Ni más ni menos.

"¿Mike Myers estuvo aquí? ¡Oh, genial!”, comentó el entrenador de Canadá, Jesse Marsch. “En un momento vi en la televisión a (el productor musical) Boi-1da. Sé que hay mucha gente distinta que está disfrutando del Mundial en Canadá, pero por mi trabajo, estoy concentrado, totalmente enfocado en asegurarme de que podamos darle al país un equipo del que sentirse orgulloso”.

El gol del empate conseguido por Larin en los minutos finales le dio a Canadá el 1-1 ante Bosnia, rescatando una jornada de orgullo y alegría nacional, ya que la selección de la Hoja de Arce sumó un punto en el Mundial por primera vez. en la historia

Reynolds aplaudió y gritó junto con el resto del público cuando Larin anotó. El estadio estuvo casi lleno, con algunos espacios abiertos en la parte baja de las gradas y muy arriba, en nuevas tribunas temporales.

La cantautora Alanis Morissette, ganadora del Grammy, también estuvo presente y cerró una animada ceremonia inaugural con una interpretación inspirada de “O Canada”, el himno nacional.

Canadá fue sede del Mundial femenino en 2015, además de los Juegos Olímpicos de Invierno —dos veces— y los Juegos de Verano de 1976 en Montreal. Pero ésta es la primera vez que el Mundial masculino llega a Canadá, con 13 partidos entre Toronto y Vancouver.

Los jugadores canadienses no pudieron ver a las celebridades, pero quedaron contentos con el ambiente.

“¿Sabes?, no era solo ‘vamos a aparecer por ahí para un picnic y una buena tarde’”, expresó el defensor Alistair Johnston. “Estaban totalmente involucrados”.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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