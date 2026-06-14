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Ryan Kreidler responde al final y lidera victoria de Mellizos 5-4 ante Cardenales

MINNEAPOLIS (AP) — El doble impulsor de Ryan Kreidler contra la pared del jardín central en la octava entrada remolcó a Luke Keaschall y completó la remontada de los Mellizos de Minnesota que vencieron el domingo 5-4 ante los Cardenales de San Luis.

Royce Lewis de los Mellizos de Minnesota celebra con el coach de primera base Grady Sizemore su sencillo remolcador en la séptima ante los Cardenales de San Luis el domingo 14 de junio del 2026. (AP Foto/Ellen Schmidt)
Royce Lewis de los Mellizos de Minnesota celebra con el coach de primera base Grady Sizemore su sencillo remolcador en la séptima ante los Cardenales de San Luis el domingo 14 de junio del 2026. (AP Foto/Ellen Schmidt) AP

Kreidler conectó un sencillo como bateador emergente y anotó la carrera del empate en la séptima por Minnesota, que ganó dos de tres juegos en la serie. Victor Caratini pegó un jonrón de dos carreras por los Mellizos en la cuarta.

Andrew Morris (2-2) lanzó una entrada de relevo sin permitir carreras y ponchó a tres de los cuatro bateadores que enfrentó. El venezolano Yoendrys Gómez logró su sexto salvamento de la temporada y el quinto con los Mellizos.

Kreidler realizó una atrapada en zambullida y un tiro desde el campocorto en la novena para retirar a l dominicano José Fermín en primera, tras una impugnación exitosa en la repetición solicitada por el mánager de Minnesota, Derek Shelton.

Byron Buxton conectó tres hits por los Mellizos e impulsó una carrera durante el rally de la séptima entrada.

El relevista de San Luis George Soriano (3-1) permitió una carrera y tres hits en 1 2/3 entradas. Dejó que anotara la carrera del empate en la séptima después de heredar una situación de bases llenas de JoJo Romero con un out.

JJ Wetherholt y Alec Burleson conectaron jonrones por los Cardenales. Michael McGreevy permitió dos carreras en seis entradas.

McGreevy ha permitido dos carreras o menos 10 veces en 14 aperturas esta temporada, pero no ha ganado desde el 8 de mayo.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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