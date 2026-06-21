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Ryan Kreidler conecta 3 hits y Mellizos remontan y vencen por 4-2 a Diamondbacks

PHOENIX (AP) — El sencillo de Alex Jackson empató el juego en la séptima entrada y la carrera de la ventaja anotó por un error, lo que llevó el domingo a los Mellizos de Minnesota a una victoria de 4-2 sobre los Diamondbacks de Arizona.

Alex Jackson, de los Mellizos de Minnesota, observa su sencillo productor de una carrera contra los Diamondbacks de Arizona en la séptima entrada de un partido de béisbol, el domingo 21 de junio de 2026, en Phoenix. (Foto AP/Rick Scuteri)
Alex Jackson, de los Mellizos de Minnesota, observa su sencillo productor de una carrera contra los Diamondbacks de Arizona en la séptima entrada de un partido de béisbol, el domingo 21 de junio de 2026, en Phoenix. (Foto AP/Rick Scuteri) AP

La remontada arruinó el debut en las Grandes Ligas del venezolano de Arizona José Cabrera. Lo subieron para abrir el juego el domingo, y el dominicano de 24 años limitó a los Twins a tres hits en cinco entradas y fracción, incluido un ponche a Byron Buxton con dos en base y dos outs para terminar la tercera entrada. Ponchó a tres.

Cabrera realizó 62 lanzamientos, 42 en zona de strike, y fue retirado después del sencillo de toque de Jackson para abrir la sexta.

Cody Laweryson (1-0) lanzó la sexta y consiguió su primera victoria en las Grandes Ligas. Anthony Banda trabajó la novena para su segundo salvamento.

Los Mellizos han ganado seis de sus últimos siete juegos.

El dominicano Ketel Marte impulsó las dos carreras de los Diamondbacks en la segunda con un doble, uno de seis hits permitidos por el abridor de los Mellizos Mike Paredes. Otorgó tres bases por bolas y ponchó a uno en cinco entradas.

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