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Rutschman pega jonrón e impulsa 5 para que Orioles aplasten 13-3 a Azulejos

TORONTO (AP) — Adley Rutschman conectó un jonrón como parte de sus cuatro hits y produjo cinco carreras para que los Orioles de Baltimore aplastaran el viernes 13-3 a los Azulejos de Toronto.

Adley Rutschman, de los Orioles de Baltimore, festeja con el dominicano Samuel Basallo luego de conseguir un jonrón ante los Azulejos de Toronto, el viernes 5 de junio de 2026 (Nathan Denette/The Canadian Press via AP)
Adley Rutschman, de los Orioles de Baltimore, festeja con el dominicano Samuel Basallo luego de conseguir un jonrón ante los Azulejos de Toronto, el viernes 5 de junio de 2026 (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) AP

Rutschman pegó un cuadrangular solitario y dos dobles de dos carreras.

Coby Mayo siguió el ejemplo de Rutschman durante una sexta entrada en la que Baltimore anotó cinco carreras, con un jonrón de dos vueltas ante Trey Yesavage (2-3) para ayudar a que los Orioles ganaran por quinta vez en seis duelos.

Los Azulejos perdieron por quinta vez en seis juegos.

El derecho de Baltimore Brandon Young (4-1) ganó por primera vez desde el 6 de mayo. Permitió un jonrón de dos carreras del receptor mexicano Brandon Valenzuela en la quinta entrada.

Young trabajó 6 1/3 entradas, en las que permitió tres carreras con siete hits, sin bases por bolas y con cuatro ponches.

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