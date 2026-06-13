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Russell logra la pole en el GP de Barcelona con Antonelli como tercero detrás de Hamilton

MONTMELO, España (AP) — El piloto de Mercedes George Russell se adjudicó el sábado la pole position por delante del Ferrari de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya.

El piloto de Mercedes, George Russell de Gran Bretaña, celebra su pole position tras la sesión de clasificación para el Gran Premio de España de la F1 en el autódromo de Barcelona-Catalunya en Montmeló, cerca de Barcelona, España, el sábado 13 de junio de 2026. (Foto AP/Fatima Shbair)
El piloto de Mercedes, George Russell de Gran Bretaña, celebra su pole position tras la sesión de clasificación para el Gran Premio de España de la F1 en el autódromo de Barcelona-Catalunya en Montmeló, cerca de Barcelona, España, el sábado 13 de junio de 2026. (Foto AP/Fatima Shbair) AP

El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, saldrá en la carrera del domingo desde el tercer puesto con su Mercedes, la primera vez esta temporada que no arranca desde la primera fila.

Antonelli atraviesa una increíble racha de cinco victorias consecutivas. Eso le ha permitido al italiano de 19 años sumar ya 156 puntos tras apenas seis carreras. Un Hamilton revitalizado marcha segundo en la clasificación con 90 puntos.

Russell es tercero con 88. Ganó el GP de Australia que abrió la temporada, pero desde entonces vio cómo Antonelli lo superaba con fuerza.

“Se siente bien volver a encontrar el ritmo”, le comentó Russell a su equipo por la radio, con el piloto inglés necesitando una carrera sólida para demostrar que sus opciones al título siguen siendo realistas.

Fue la décima pole de su carrera para Russell.

La dupla de Mercedes ha conseguido las siete poles de esta temporada, ya que el equipo alemán se ha consolidado como el mayor beneficiado de una revisión del reglamento.

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