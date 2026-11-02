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Russell admite que el 2026 no estaba destinado a ser su año tras el GP de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Mientras Kimi Antonelli celebraba un histórico campeonato mundial de Fórmula 1, su compañero de Mercedes George Russell abandonó la pista sin decir una sola palabra.

El británico George Russell de la escudería Mercedes asiste a la conferencia de prensa de pilotos antes del Gran Premio de México el jueves 29 de octubre del 2026. (AP Foto/Fernando Llano)
El británico George Russell de la escudería Mercedes asiste a la conferencia de prensa de pilotos antes del Gran Premio de México el jueves 29 de octubre del 2026. (AP Foto/Fernando Llano) AP

El silencio del piloto británico terminó el lunes, cuando decidió “hablar desde el corazón” en sus cuentas de redes sociales.

“Ha sido la primera temporada propiamente dicha de mi carrera en la que he tenido más días malos que buenos”, escribió Russell.

El británico llegó al Gran Premio de la Ciudad de México el domingo con escasas esperanzas de ganar el campeonato. Partió segundo en la parrilla, detrás de Lewis Hamilton, y tuvo una salida sólida. Sin embargo, sufrió problemas de motor y terminó sexto.

Max Verstappen ganó la carrera, seguido por Hamilton y Antonelli, quien se convirtió en el campeón de F1 más joven de la historia, con 20 años.

Russell se negó a asistir a una sesión de prensa programada y la FIA lo multó con poco más de 5.000 dólares.

“Esta temporada empezó exactamente como yo esperaba, pero muy rápido se desmoronó por la mala suerte y por actuaciones pobres”, manifestó Russell, quien inició la temporada como el piloto principal de Mercedes.

Su arranque de temporada fue prometedor, con una victoria en el Gran Premio de Australia, pero luego Antonelli ganó cinco carreras consecutivas y construyó una gran ventaja en la clasificación.

Russell volvió a ganar en Austria y Azerbaiyán, antes de que su compañero se adjudicara otras cuatro victorias, incluido el GP de Estados Unidos hace dos semanas, lo que dejó a Antonelli al borde del campeonato antes de sellarlo oficialmente el domingo.

El sexto puesto de Russell en la Ciudad de México también lo hizo caer en el campeonato de pilotos, por detrás de Antonelli, Verstappen y Hamilton.

“Lo único que sé es que lo di todo y 2026 no estaba destinado a ser mi año”, expresó Russell. “Quiero felicitar sinceramente a Kimi por lo que ha sido una temporada absolutamente increíble. De verdad mereces el campeonato”.

Mercedes todavía necesita puntos de ambos pilotos para asegurar el campeonato de constructores. Mercedes tiene una ventaja de 126 unidades sobre Ferrari con cuatro carreras por disputarse, comenzando en Brasil el próximo fin de semana.

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Vea aquí la cobertura completa de automovilismo de AP

FUENTE: AP

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