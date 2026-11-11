Rusia y Ucrania celebran segundo día de conversaciones mediadas por EEUU en Abu Dabi

El ministro de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, a la izquierda, habla con el enviado de Estados Unidos Steve Witkoff durante las conversaciones trilaterales entre Rusia y Ucrania mediadas por Estados Unidos en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, el martes 10 de noviembre de 2026. (AP Foto/Altaf Qadri, Pool) AP

Las esperanzas de un avance son bajas en el primer encuentro en nueve meses entre las delegaciones, aunque funcionarios estadounidenses afirman que están decididos a reactivar los esfuerzos de paz que hasta ahora no han logrado resultados significativos.

“Estamos comenzando el segundo día de negociaciones”, escribió en redes sociales Rustem Umerov, jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania y quien encabeza la delegación de Kiev en Abu Dabi.

Los enviados se reunieron durante cuatro horas el martes en la capital de Emiratos Árabes Unidos, elegida como sede neutral. Las conversaciones, mediadas por el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, y el enviado Steve Witkoff, debían concluir más tarde el miércoles.

El contexto de las negociaciones ha cambiado desde la última reunión, en febrero, en Ginebra. El gobierno de Trump tiene que lidiar con los demócratas, quienes podrían exigir más apoyo para Ucrania, cuando tomen el control del Congreso de Estados Unidos en enero tras las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos.

Además, la economía bélica rusa está sometida a una fuerte presión y Ucrania se tambalea por devastadores ataques aéreos contra su red eléctrica.

Umerov indicó que el miércoles comenzaría con conversaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, y que después la delegación de Kiev se reuniría con funcionarios europeos.

Moscú no quiere que los países europeos, preocupados por la conducta de Rusia y sus intenciones más amplias en el continente, participen en las negociaciones directas. Sin embargo, representantes de gobiernos europeos, de la Unión Europea y de la OTAN estaban en Abu Dabi y estaban consultando con la delegación ucraniana, según informaron funcionarios.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmó que la sesión del martes fue “constructiva y bastante sustantiva”.

Señaló que las conversaciones se centraron en gran medida en asuntos humanitarios, incluidos posibles intercambios de prisioneros y el retorno de civiles ucranianos en cautiverio, así como de niños sacados del país.

También se abordaron garantías de seguridad, agregó. Sin embargo, Rusia y Ucrania no han mostrado señales de estar dispuestas a ceder en sus exigencias.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó la reunión de “muy productiva”, aunque advirtió que un avance para detener la guerra llevará tiempo.

Las conversaciones en Abu Dabi se celebran en un contexto de combates continuos en la línea del frente, donde este año ha cambiado poco el control territorial.

Mientras tanto, ambos países se golpean mutuamente con misiles de largo alcance y drones.

Durante la noche, Rusia atacó la región sureña de Zaporiyia y la ciudad oriental de Járkiv, hiriendo a siete civiles y causando daños materiales.

El Ministerio ruso de Defensa informó que las defensas antiaéreas derribaron 627 drones ucranianos durante la noche, 150 de ellos sobre la región alrededor de San Petersburgo, según el gobernador regional Alexander Drozdenko.

Drozdenko indicó que los drones provocaron un incendio en el puerto de Ust-Luga, una de las principales instalaciones para las exportaciones de petróleo ruso, y que tres trabajadores resultaron heridos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP