Rusia tendrá desfile de Día de la Victoria sin equipo militar por 1ra vez desde invasión de Ucrania

Soldados participan en un ensayo del desfile militar del Día de la Victoria, en la Plaza Dvortsovaya de San Petersburgo, Rusia, el 28 de abril de 2026. (AP Foto/Dmitri Lovetsky) AP

Será la primera vez desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en 2022 que ningún equipo militar retumbará por la Plaza Roja de Moscú el 9 de mayo, el día en que Rusia celebra su festividad laica más importante y exhibe su poderío militar.

El comunicado alegó la “situación operativa actual” como motivo para excluir del desfile un convoy de equipo militar, así como a los cadetes. El comunicado no ofreció más detalles.

El desfile contará con “militares de instituciones de enseñanza militar superior de todo tipo y de determinadas ramas de servicio de las Fuerzas Armadas rusas”, además del tradicional desfile de aviones militares, indicó el ministerio.

La Segunda Guerra Mundial es un acontecimiento poco común en la divisiva historia del país bajo el régimen comunista, que es venerado por todos los grupos políticos, y el Kremlin ha aprovechado ese sentimiento para fomentar el orgullo nacional y subrayar la posición de Rusia como potencia mundial.

La Unión Soviética perdió 27 millones de personas en lo que denomina la Gran Guerra Patria de 1941-1945, un enorme sacrificio que dejó una profunda cicatriz en la psique nacional.

El presidente, Vladímir Putin, que ha gobernado Rusia durante más de 25 años, ha convertido el Día de la Victoria en un pilar clave de su mandato y ha intentado utilizarlo para justificar la guerra en Ucrania.

El desfile del año pasado fue el mayor desde el envío de tropas a Ucrania, y atrajo a Moscú a la mayor cantidad de líderes mundiales en una década, incluidos invitados de alto perfil como el presidente de China, Xi Jinping; el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico.

Participaron más de 11.500 soldados y más de 180 vehículos militares, incluidos tanques, vehículos blindados de infantería y artillería utilizada en el campo de batalla en Ucrania, así como enormes lanzadores de misiles balísticos intercontinentales Yars con ojivas nucleares y drones transportados en camiones militares. También sobrevolaron la Plaza Roja aviones de combate.

Putin había declarado un alto el fuego unilateral de 72 horas desde el 7 de mayo, y las autoridades bloquearon durante varios días el acceso a internet móvil en Moscú en un esfuerzo por evitar ataques de drones ucranianos.

En 2023 hubo una versión reducida del desfile, con menos tropas y equipos militares en exhibición y sin desfile aéreo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP